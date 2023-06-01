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Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/khubezov-1875558167.html
Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации
Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации
Решения депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения, заявил журналистам... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:12
2023-06-01T15:12
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решения депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что планирует оформить решение уйти с поста в ближайшее время для участия в спецоперации. "Честно говоря, я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о решении Хубезова. Песков, однако, отметил, что, если планы Хубезова касаются помощи в СВО, это достойно восхищения. "А что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения", - заявил он. Песков добавил, что все, кто помогает СВО и участникам СВО, "заслуживают восхищения". "Кто-то может оказать помощь упаковкой лекарств, кто-то загрузить машину - и тот, и другой заслуживает восхищения", - объяснил он.
https://ria.ru/20230601/mobilizatsiya-1875556212.html
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html
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политика, россия, дмитрий песков, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации

Песков: решение депутата ГД Хубезова уехать в зону спецоперации заслуживает восхищения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решения депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что планирует оформить решение уйти с поста в ближайшее время для участия в спецоперации.
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"Честно говоря, я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о решении Хубезова.
Песков, однако, отметил, что, если планы Хубезова касаются помощи в СВО, это достойно восхищения.
«
"А что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения", - заявил он.
Песков добавил, что все, кто помогает СВО и участникам СВО, "заслуживают восхищения".
"Кто-то может оказать помощь упаковкой лекарств, кто-то загрузить машину - и тот, и другой заслуживает восхищения", - объяснил он.
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