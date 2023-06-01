https://ria.ru/20230601/khubezov-1875558167.html

Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации

Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023

Песков прокомментировал решение депутата Госдумы уехать в зону спецоперации

Решения депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения, заявил журналистам... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:12

2023-06-01T15:12

2023-06-01T15:12

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решения депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, заслуживает восхищения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что планирует оформить решение уйти с поста в ближайшее время для участия в спецоперации. "Честно говоря, я первый раз об этом слышу", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о решении Хубезова. Песков, однако, отметил, что, если планы Хубезова касаются помощи в СВО, это достойно восхищения. "А что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения", - заявил он. Песков добавил, что все, кто помогает СВО и участникам СВО, "заслуживают восхищения". "Кто-то может оказать помощь упаковкой лекарств, кто-то загрузить машину - и тот, и другой заслуживает восхищения", - объяснил он.

https://ria.ru/20230601/mobilizatsiya-1875556212.html

https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, дмитрий песков, госдума рф