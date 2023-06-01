https://ria.ru/20230601/khartiya-1875637727.html

В России подписали Ценовую хартию социально ответственного IT-бизнеса

В России подписали Ценовую хартию социально ответственного IT-бизнеса - РИА Новости, 01.06.2023

В России подписали Ценовую хартию социально ответственного IT-бизнеса

Подписание Ценовой хартии социально ответственного IT-бизнеса о добровольном ограничении разработчиками программного обеспечения (ПО) опережающего роста цен на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:07

2023-06-01T19:07

2023-06-01T19:07

экономика

россия

нижний новгород

технологии

максим паршин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подписание Ценовой хартии социально ответственного IT-бизнеса о добровольном ограничении разработчиками программного обеспечения (ПО) опережающего роста цен на свое программное обеспечение состоялось на площадке ЦИПР-2023, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. "1 июня на площадке ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде состоялось подписание Ценовой хартии социально ответственного IT-бизнеса о добровольном ограничении разработчиками ПО опережающего роста цен на свое программное обеспечение. Инициаторами и подписантами документа стали ведущие отраслевые ИТ-ассоциации", - говорится в сообщении. Отмечается, что предпосылками к подписанию хартии стали риски значительного повышения стоимости замещающего ПО для клиентов из числа госкорпораций и госорганов, которые связаны с необходимостью срочного и экономически затратного перехода с иностранного на отечественное программное обеспечение. По словам руководителей IT-ассоциаций, Ценовая хартия будет способствовать "достижению баланса интересов государства, крупнейших субъектов экономики России и представителей IT-индустрии, который на практике должен обеспечить национальный цифровой суверенитет России". "IT-бизнес посредством хартии продемонстрировал зрелость рынка и высокую ответственность. Речь не идет о заморозке цен. Иначе откуда компании возьмут средства на развитие, на наращивание темпов разработки новых национальных продуктов. Компании рассчитали оптимальный уровень ценовых ограничений. IT-бизнес сегодня получает широкий круг мер поддержки. И в свою очередь поддерживает потребителей, в том числе и через ценовое самоограничение", - отметил заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций России Максим Паршин, чьи слова приводятся в сообщении.

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экономика, россия, нижний новгород, технологии, максим паршин