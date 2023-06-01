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В Харькове рассказали о повреждениях после взрыва
В Харькове рассказали о повреждениях после взрыва - РИА Новости, 01.06.2023
В Харькове рассказали о повреждениях после взрыва
Промышленный объект поврежден в Харькове из-за взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:45
2023-06-01T14:45
2023-06-01T14:45
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Харькове из-за взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Терехов сообщил, что в Харькове слышны взрывы. В регионе в этот момент была объявлена воздушная тревога."Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями", - написал Терехов.О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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харьков, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Вооруженные силы РФ
В Харькове рассказали о повреждениях после взрыва
Мэр Харькова Терехов: промышленный объект получил повреждения при обстреле