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На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей - РИА Новости, 01.06.2023
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Туризм
 
11:49 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/kamchatka-1875461452.html
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей - РИА Новости, 01.06.2023
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей
На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:49
2023-06-01T11:49
туризм
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камчатка
кроноцкий заповедник
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят количество туристов, сообщила начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева. "Очень важно в этот период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнездах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий", – сказала она.По ее словам, иначе животные потеряют шанс воспроизвести потомство в этом году, что в дальнейшем может негативно сказаться на популяциях зверей и птиц, включая редкие, краснокнижные виды. Месячник тишины будет действовать с 1 по 30 июня. В этот период возможна организация посещения Долины гейзеров или кальдеры вулкана Узон только одной группой туристов в день, прилетевшей на вертолете. Решение о выдаче разрешения на проведение экскурсии будет приниматься специалистами Кроноцкого заповедника в день ее проведения. "Я каждый день вижу в Долине примерно с десяток медведей. И это могут быть разные звери. Сегодня вдалеке видела медведицу с двумя медвежатами-двухлетками, они убегали от кого-то, скорее всего, от агрессивно настроенного взрослого самца", – рассказала госинспектор заповедника Лиана Варавская. Июнь – традиционно медвежье время в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон. Косолапые после спячки приходят сюда полакомиться свежей травой, которая всходит раньше, чем в округе, благодаря прогретым термальным площадкам. Нередко можно встретить медведей, принимающих термальные ванны прямо рядом с гейзерами и пульсирующими источниками. По данным пресс-службы Кроноцкого заповедника, в 2022 году Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон посетили около шести тысяч человек. В этом году специалисты прогнозируют примерно такое же количество туристов. Попасть в Долину гейзеров или кальдеру вулкана Узон можно вертолетом или по пешим маршрутам.
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новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, кроноцкий заповедник
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, Кроноцкий заповедник
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей

В Долине гейзеров на Камчатке из-за брачного сезона у медведей сократят число туристов

© iStock.com / avstraliavasinДолина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© iStock.com / avstraliavasin
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят количество туристов, сообщила начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева.
"Очень важно в этот период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнездах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий", – сказала она.
По ее словам, иначе животные потеряют шанс воспроизвести потомство в этом году, что в дальнейшем может негативно сказаться на популяциях зверей и птиц, включая редкие, краснокнижные виды.
Месячник тишины будет действовать с 1 по 30 июня. В этот период возможна организация посещения Долины гейзеров или кальдеры вулкана Узон только одной группой туристов в день, прилетевшей на вертолете. Решение о выдаче разрешения на проведение экскурсии будет приниматься специалистами Кроноцкого заповедника в день ее проведения.
"Я каждый день вижу в Долине примерно с десяток медведей. И это могут быть разные звери. Сегодня вдалеке видела медведицу с двумя медвежатами-двухлетками, они убегали от кого-то, скорее всего, от агрессивно настроенного взрослого самца", – рассказала госинспектор заповедника Лиана Варавская.
Июнь – традиционно медвежье время в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон. Косолапые после спячки приходят сюда полакомиться свежей травой, которая всходит раньше, чем в округе, благодаря прогретым термальным площадкам. Нередко можно встретить медведей, принимающих термальные ванны прямо рядом с гейзерами и пульсирующими источниками.
По данным пресс-службы Кроноцкого заповедника, в 2022 году Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон посетили около шести тысяч человек. В этом году специалисты прогнозируют примерно такое же количество туристов. Попасть в Долину гейзеров или кальдеру вулкана Узон можно вертолетом или по пешим маршрутам.
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