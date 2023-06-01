https://ria.ru/20230601/kamchatka-1875461452.html

На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей

На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей - РИА Новости, 01.06.2023

На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей

На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:49

2023-06-01T11:49

2023-06-01T11:49

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят количество туристов, сообщила начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева. "Очень важно в этот период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнездах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий", – сказала она.По ее словам, иначе животные потеряют шанс воспроизвести потомство в этом году, что в дальнейшем может негативно сказаться на популяциях зверей и птиц, включая редкие, краснокнижные виды. Месячник тишины будет действовать с 1 по 30 июня. В этот период возможна организация посещения Долины гейзеров или кальдеры вулкана Узон только одной группой туристов в день, прилетевшей на вертолете. Решение о выдаче разрешения на проведение экскурсии будет приниматься специалистами Кроноцкого заповедника в день ее проведения. "Я каждый день вижу в Долине примерно с десяток медведей. И это могут быть разные звери. Сегодня вдалеке видела медведицу с двумя медвежатами-двухлетками, они убегали от кого-то, скорее всего, от агрессивно настроенного взрослого самца", – рассказала госинспектор заповедника Лиана Варавская. Июнь – традиционно медвежье время в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон. Косолапые после спячки приходят сюда полакомиться свежей травой, которая всходит раньше, чем в округе, благодаря прогретым термальным площадкам. Нередко можно встретить медведей, принимающих термальные ванны прямо рядом с гейзерами и пульсирующими источниками. По данным пресс-службы Кроноцкого заповедника, в 2022 году Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон посетили около шести тысяч человек. В этом году специалисты прогнозируют примерно такое же количество туристов. Попасть в Долину гейзеров или кальдеру вулкана Узон можно вертолетом или по пешим маршрутам.

https://ria.ru/20230531/tury-1875156627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, кроноцкий заповедник