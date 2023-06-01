https://ria.ru/20230601/kamchatka-1875461452.html
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей - РИА Новости, 01.06.2023
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей
На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:49
2023-06-01T11:49
2023-06-01T11:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят количество туристов, сообщила начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева. "Очень важно в этот период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнездах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий", – сказала она.По ее словам, иначе животные потеряют шанс воспроизвести потомство в этом году, что в дальнейшем может негативно сказаться на популяциях зверей и птиц, включая редкие, краснокнижные виды. Месячник тишины будет действовать с 1 по 30 июня. В этот период возможна организация посещения Долины гейзеров или кальдеры вулкана Узон только одной группой туристов в день, прилетевшей на вертолете. Решение о выдаче разрешения на проведение экскурсии будет приниматься специалистами Кроноцкого заповедника в день ее проведения. "Я каждый день вижу в Долине примерно с десяток медведей. И это могут быть разные звери. Сегодня вдалеке видела медведицу с двумя медвежатами-двухлетками, они убегали от кого-то, скорее всего, от агрессивно настроенного взрослого самца", – рассказала госинспектор заповедника Лиана Варавская. Июнь – традиционно медвежье время в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон. Косолапые после спячки приходят сюда полакомиться свежей травой, которая всходит раньше, чем в округе, благодаря прогретым термальным площадкам. Нередко можно встретить медведей, принимающих термальные ванны прямо рядом с гейзерами и пульсирующими источниками. По данным пресс-службы Кроноцкого заповедника, в 2022 году Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон посетили около шести тысяч человек. В этом году специалисты прогнозируют примерно такое же количество туристов. Попасть в Долину гейзеров или кальдеру вулкана Узон можно вертолетом или по пешим маршрутам.
https://ria.ru/20230531/tury-1875156627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, камчатка, кроноцкий заповедник
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Камчатка, Кроноцкий заповедник
На Камчатке в Долине гейзеров сократят число туристов из-за медведей
В Долине гейзеров на Камчатке из-за брачного сезона у медведей сократят число туристов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. На двух территориях Кроноцкого заповедника на Камчатке, в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на месяц из-за размножения медведей существенно сократят количество туристов, сообщила начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева.
"Очень важно в этот период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнездах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий", – сказала она.
По ее словам, иначе животные потеряют шанс воспроизвести потомство в этом году, что в дальнейшем может негативно сказаться на популяциях зверей и птиц, включая редкие, краснокнижные виды.
Месячник тишины будет действовать с 1 по 30 июня. В этот период возможна организация посещения Долины гейзеров или кальдеры вулкана Узон только одной группой туристов в день, прилетевшей на вертолете. Решение о выдаче разрешения на проведение экскурсии будет приниматься специалистами Кроноцкого заповедника
в день ее проведения.
"Я каждый день вижу в Долине примерно с десяток медведей. И это могут быть разные звери. Сегодня вдалеке видела медведицу с двумя медвежатами-двухлетками, они убегали от кого-то, скорее всего, от агрессивно настроенного взрослого самца", – рассказала госинспектор заповедника Лиана Варавская.
Июнь – традиционно медвежье время в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон. Косолапые после спячки приходят сюда полакомиться свежей травой, которая всходит раньше, чем в округе, благодаря прогретым термальным площадкам. Нередко можно встретить медведей, принимающих термальные ванны прямо рядом с гейзерами и пульсирующими источниками.
По данным пресс-службы Кроноцкого заповедника, в 2022 году Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон посетили около шести тысяч человек. В этом году специалисты прогнозируют примерно такое же количество туристов. Попасть в Долину гейзеров или кальдеру вулкана Узон можно вертолетом или по пешим маршрутам.
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