https://ria.ru/20230601/izmeneniya-1875645219.html

Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе

Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе - РИА Новости, 01.06.2023

Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Самарской области, отметила динамичное развитие региона, несмотря на все... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:53

2023-06-01T19:53

2023-06-01T19:53

самарская область

дмитрий азаров

валентина матвиенко

совет федерации рф

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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Самарской области, отметила динамичное развитие региона, несмотря на все трудности и сложности времени, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Глава верхней палаты российского парламента и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели в четверг рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона."Сегодня регион – один из самых динамичных по своему развитию по всем показателям. Важно, что объемы строительства наращиваются", – привели в пресс-службе слова Матвиенко.Как отметил на встрече глава Самарской области, региональная управленческая команда не раз отмечалась на федеральном уровне, на уровне правительства."Мы традиционно получаем дополнительные гранты за эффективность регионального управления. Средства, которые в рамках этой грантовой поддержки мы получаем, направляем на развитие региона. Мы советуемся с людьми, на какие цели направлять этот грант", – сказал Азаров.Он добавил, что в этом году, в частности, существенные средства будут направлены на обновление пассажирского транспорта в Самаре и других городах и районах области."Хорошо, что вы с населением постоянно связь поддерживаете, это очень важно. И от профессионализма региональной команды очень многое зависит. Вам действительно есть чем гордиться", – приводятся в сообщении слова Матвиенко по итогам встречи.Спикер Совфеда вместе с руководителем региона в четверг также оценили возможности нового корпуса центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где дали старт первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества"."Отдельная благодарность за то, что вы даете возможность отдохнуть детям Донбасса. Хорошо, что там, где невозможно организовать загородный отдых, вы продумали создание лагерей на базе школ. Это значит, что дети заняты и находятся под присмотром. Это одна из важнейших социальных задач, поэтому хочу вас поблагодарить", - процитировали в пресс-службе слова Матвиенко.В свою очередь, Азаров отметил, что в регионе уже приняли решение о создании региональной программы именно по строительству новых корпусов для комфортного отдыха детей в лагерях.

https://ria.ru/20230601/matvienko-1875638927.html

https://ria.ru/20230601/korpus-1875594603.html

самарская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, валентина матвиенко, совет федерации рф