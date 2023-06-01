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Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе - РИА Новости, 01.06.2023
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19:53 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/izmeneniya-1875645219.html
Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе
Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе - РИА Новости, 01.06.2023
Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Самарской области, отметила динамичное развитие региона, несмотря на все... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:53
2023-06-01T19:53
самарская область
дмитрий азаров
валентина матвиенко
совет федерации рф
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САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Самарской области, отметила динамичное развитие региона, несмотря на все трудности и сложности времени, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Глава верхней палаты российского парламента и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели в четверг рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона."Сегодня регион – один из самых динамичных по своему развитию по всем показателям. Важно, что объемы строительства наращиваются", – привели в пресс-службе слова Матвиенко.Как отметил на встрече глава Самарской области, региональная управленческая команда не раз отмечалась на федеральном уровне, на уровне правительства."Мы традиционно получаем дополнительные гранты за эффективность регионального управления. Средства, которые в рамках этой грантовой поддержки мы получаем, направляем на развитие региона. Мы советуемся с людьми, на какие цели направлять этот грант", – сказал Азаров.Он добавил, что в этом году, в частности, существенные средства будут направлены на обновление пассажирского транспорта в Самаре и других городах и районах области."Хорошо, что вы с населением постоянно связь поддерживаете, это очень важно. И от профессионализма региональной команды очень многое зависит. Вам действительно есть чем гордиться", – приводятся в сообщении слова Матвиенко по итогам встречи.Спикер Совфеда вместе с руководителем региона в четверг также оценили возможности нового корпуса центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где дали старт первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества"."Отдельная благодарность за то, что вы даете возможность отдохнуть детям Донбасса. Хорошо, что там, где невозможно организовать загородный отдых, вы продумали создание лагерей на базе школ. Это значит, что дети заняты и находятся под присмотром. Это одна из важнейших социальных задач, поэтому хочу вас поблагодарить", - процитировали в пресс-службе слова Матвиенко.В свою очередь, Азаров отметил, что в регионе уже приняли решение о создании региональной программы именно по строительству новых корпусов для комфортного отдыха детей в лагерях.
https://ria.ru/20230601/matvienko-1875638927.html
https://ria.ru/20230601/korpus-1875594603.html
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самарская область, дмитрий азаров, валентина матвиенко, совет федерации рф
Самарская область, Дмитрий Азаров, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ

Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в самарском регионе

© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииРабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Самарской области, отметила динамичное развитие региона, несмотря на все трудности и сложности времени, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
Глава верхней палаты российского парламента и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели в четверг рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.
"Сегодня регион – один из самых динамичных по своему развитию по всем показателям. Важно, что объемы строительства наращиваются", – привели в пресс-службе слова Матвиенко.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
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Как отметил на встрече глава Самарской области, региональная управленческая команда не раз отмечалась на федеральном уровне, на уровне правительства.
«
"Мы традиционно получаем дополнительные гранты за эффективность регионального управления. Средства, которые в рамках этой грантовой поддержки мы получаем, направляем на развитие региона. Мы советуемся с людьми, на какие цели направлять этот грант", – сказал Азаров.
Он добавил, что в этом году, в частности, существенные средства будут направлены на обновление пассажирского транспорта в Самаре и других городах и районах области.
«
"Хорошо, что вы с населением постоянно связь поддерживаете, это очень важно. И от профессионализма региональной команды очень многое зависит. Вам действительно есть чем гордиться", – приводятся в сообщении слова Матвиенко по итогам встречи.
Спикер Совфеда вместе с руководителем региона в четверг также оценили возможности нового корпуса центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где дали старт первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества".
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"Отдельная благодарность за то, что вы даете возможность отдохнуть детям Донбасса. Хорошо, что там, где невозможно организовать загородный отдых, вы продумали создание лагерей на базе школ. Это значит, что дети заняты и находятся под присмотром. Это одна из важнейших социальных задач, поэтому хочу вас поблагодарить", - процитировали в пресс-службе слова Матвиенко.
В свою очередь, Азаров отметил, что в регионе уже приняли решение о создании региональной программы именно по строительству новых корпусов для комфортного отдыха детей в лагерях.
 
Самарская областьДмитрий АзаровВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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