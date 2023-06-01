https://ria.ru/20230601/ivlev-1875285452.html

Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу

Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу - РИА Новости, 01.06.2023

Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил в интервью Teleprogramma.pro, почему некоторые заведения общепита закрываются после участия в его шоу "На... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T05:14

2023-06-01T05:14

2023-06-01T05:14

шоубиз

константин ивлев

пятница! (телеканал)

еда

звезды

новости шоу-бизнеса

ресторан

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил в интервью Teleprogramma.pro, почему некоторые заведения общепита закрываются после участия в его шоу "На ножах". "Когда я уезжаю, всегда говорю: "Ребята, мы показываем идеальную схему, какой она должна быть". Второе, что им говорю: "Не открывайтесь на следующий день – возьмите перерыв на неделю-две, чтобы до конца все осмыслить". Жадность порождает бедность. Люди думают: "Да у нас и так все нормально". И начинают открываться", – сказал Ивлев.Он отметил, что его вины в неудачах участников передачи нет."Я продумываю концепцию, но людям свои мозги невозможно вставить. И они начинают погибать как бизнес. Моей вины, вины канала "Пятница!" в этом нет. Мне не стыдно ни за один свой проект, я спокойно сплю, и душа у меня чиста", – поделился телеведущий. По словам шеф-повара, он сам добился успеха благодаря тому, что из его жизни ушла советская система работы в ресторанном бизнесе. "В советские времена профессия повара не была уважаемой. Это были воры, несуны, драчуны и алкоголики. Став поваром, я застал это время – и тоже бухал в молодые годы, воровал нещадно, потому что это была система. А потом я изменился", – признался Константин.Он также рассказал о своих предпочтениях в еде. "Я всегда очень плотно завтракаю и очень хорошо обедаю. Я стал умеренно есть и хорошо похудел. А на обед, как бы это смешно ни было, я всегда ем суп. Мы вообще всю жизнь ели бы гречку с сосисками и зеленым горошком, но вы нас толкаете к тому, чтобы мы придумывали новые вкусы. Но мы (шефы) – простые люди и едим простую еду, как и вы", – заключил ведущий.Константин Ивлев проходил стажировки по всему миру, получал награды на различных кулинарных фестивалях. В 2010-м он стал ведущим проекта "Неделя еды" на "Домашнем". Но большую популярность шеф-повару принесла работа в шоу "На ножах" на телеканале "Пятница!", в которой он работает с 2016 года.

https://ria.ru/20211029/ivlev-1756891889.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

константин ивлев, пятница! (телеканал), еда, звезды, новости шоу-бизнеса, ресторан