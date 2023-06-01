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Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу - РИА Новости, 01.06.2023
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Шоубиз
 
05:14 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ivlev-1875285452.html
Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу
Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу - РИА Новости, 01.06.2023
Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу
Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил в интервью Teleprogramma.pro, почему некоторые заведения общепита закрываются после участия в его шоу "На... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T05:14
2023-06-01T05:14
шоубиз
константин ивлев
пятница! (телеканал)
еда
звезды
новости шоу-бизнеса
ресторан
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил в интервью Teleprogramma.pro, почему некоторые заведения общепита закрываются после участия в его шоу "На ножах". &quot;Когда я уезжаю, всегда говорю: &quot;Ребята, мы показываем идеальную схему, какой она должна быть&quot;. Второе, что им говорю: &quot;Не открывайтесь на следующий день – возьмите перерыв на неделю-две, чтобы до конца все осмыслить&quot;. Жадность порождает бедность. Люди думают: &quot;Да у нас и так все нормально&quot;. И начинают открываться&quot;, – сказал Ивлев.Он отметил, что его вины в неудачах участников передачи нет."Я продумываю концепцию, но людям свои мозги невозможно вставить. И они начинают погибать как бизнес. Моей вины, вины канала "Пятница!" в этом нет. Мне не стыдно ни за один свой проект, я спокойно сплю, и душа у меня чиста", – поделился телеведущий. По словам шеф-повара, он сам добился успеха благодаря тому, что из его жизни ушла советская система работы в ресторанном бизнесе. &quot;В советские времена профессия повара не была уважаемой. Это были воры, несуны, драчуны и алкоголики. Став поваром, я застал это время – и тоже бухал в молодые годы, воровал нещадно, потому что это была система. А потом я изменился&quot;, – признался Константин.Он также рассказал о своих предпочтениях в еде. &quot;Я всегда очень плотно завтракаю и очень хорошо обедаю. Я стал умеренно есть и хорошо похудел. А на обед, как бы это смешно ни было, я всегда ем суп. Мы вообще всю жизнь ели бы гречку с сосисками и зеленым горошком, но вы нас толкаете к тому, чтобы мы придумывали новые вкусы. Но мы (шефы) – простые люди и едим простую еду, как и вы&quot;, – заключил ведущий.Константин Ивлев проходил стажировки по всему миру, получал награды на различных кулинарных фестивалях. В 2010-м он стал ведущим проекта "Неделя еды" на "Домашнем". Но большую популярность шеф-повару принесла работа в шоу "На ножах" на телеканале "Пятница!", в которой он работает с 2016 года.
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константин ивлев, пятница! (телеканал), еда, звезды, новости шоу-бизнеса, ресторан
Шоубиз, Константин Ивлев, Пятница! (телеканал), Еда, звезды, Новости шоу-бизнеса, Ресторан
Константин Ивлев объяснил, почему не все рестораны процветают после его шоу

Шеф Ивлев объяснил, почему не все рестораны и кафе процветают после его шоу "На ножах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев объяснил в интервью Teleprogramma.pro, почему некоторые заведения общепита закрываются после участия в его шоу "На ножах".
«

"Когда я уезжаю, всегда говорю: "Ребята, мы показываем идеальную схему, какой она должна быть". Второе, что им говорю: "Не открывайтесь на следующий день – возьмите перерыв на неделю-две, чтобы до конца все осмыслить". Жадность порождает бедность. Люди думают: "Да у нас и так все нормально". И начинают открываться", – сказал Ивлев.

Он отметил, что его вины в неудачах участников передачи нет.
«
"Я продумываю концепцию, но людям свои мозги невозможно вставить. И они начинают погибать как бизнес. Моей вины, вины канала "Пятница!" в этом нет. Мне не стыдно ни за один свой проект, я спокойно сплю, и душа у меня чиста", – поделился телеведущий.
По словам шеф-повара, он сам добился успеха благодаря тому, что из его жизни ушла советская система работы в ресторанном бизнесе.
«

"В советские времена профессия повара не была уважаемой. Это были воры, несуны, драчуны и алкоголики. Став поваром, я застал это время – и тоже бухал в молодые годы, воровал нещадно, потому что это была система. А потом я изменился", – признался Константин.

Он также рассказал о своих предпочтениях в еде.
«

"Я всегда очень плотно завтракаю и очень хорошо обедаю. Я стал умеренно есть и хорошо похудел. А на обед, как бы это смешно ни было, я всегда ем суп. Мы вообще всю жизнь ели бы гречку с сосисками и зеленым горошком, но вы нас толкаете к тому, чтобы мы придумывали новые вкусы. Но мы (шефы) – простые люди и едим простую еду, как и вы", – заключил ведущий.

Константин Ивлев проходил стажировки по всему миру, получал награды на различных кулинарных фестивалях. В 2010-м он стал ведущим проекта "Неделя еды" на "Домашнем". Но большую популярность шеф-повару принесла работа в шоу "На ножах" на телеканале "Пятница!", в которой он работает с 2016 года.
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ШоубизКонстантин ИвлевПятница! (телеканал)ЕдазвездыНовости шоу-бизнесаРесторан
 
 
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