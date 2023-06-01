https://ria.ru/20230601/it-resheniya-1875510600.html

Мишустин призвал активнее переходить на отечественные IT-решения

Мишустин призвал активнее переходить на отечественные IT-решения - РИА Новости, 01.06.2023

Мишустин призвал активнее переходить на отечественные IT-решения

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал крупных промышленников избавиться от иллюзий и активнее переходить на отечественные IT-решения: отсидеться и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:57

2023-06-01T12:57

2023-06-01T14:33

россия

михаил мишустин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал крупных промышленников избавиться от иллюзий и активнее переходить на отечественные IT-решения: отсидеться и прожить годы на зарубежных решениях не получится."Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Видимо, они считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий – отсидеться просто не получится", - сказал глава российского правительства, выступая на форуме "Цифровая индустрия промышленной России".Он напомнил, что власти запустили новый механизм взаимодействия отраслей промышленности и компаний в сфере информационных технологий - индустриальные центры компетенций. По словам Мишустина, на данный момент уже действуют 33 таких консорциума, в том числе в автопроме, авиастроении, железнодорожном машиностроении, металлургии, нефтегазовом комплексе, нефтехимии и других отраслях."Их основная задача – найти все области, где есть критическая зависимость от зарубежных цифровых продуктов. И установить ясные приоритеты по созданию и внедрению российского программного обеспечения. В целом по всем отраслям выявили более тысячи иностранных решений, напрямую влияющих на стабильность производственных процессов. Но лишь шестая часть не имела отечественных аналогов совсем", - рассказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что важно было найти достойную замену западным аналогам. По самым востребованным технологическим направлениям разработка универсального софта уже организована."Отмечу, что за время работы центров компетенций и входящих в них заказчиков у нас уже есть и лидеры. Но есть и, скажем, отстающие. Я назову отрасли - это фармацевтика, торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность, растениеводство. Мы, несмотря на то, что поддержали их проекты еще в прошлом году, реализацию пока не увидели, она не началась. Более того, даже не подписаны соглашения на предоставление грантов этим организациям", - подчеркнул глава правительства.

https://ria.ru/20230530/konsalting-1875082099.html

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россия, михаил мишустин, технологии