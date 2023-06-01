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Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.06.2023
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12:57 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/it-1875510702.html
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.06.2023
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин
Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в отрасли IT, надо развивать свои собственные, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:57
2023-06-01T12:57
нижний новгород
россия
михаил мишустин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в отрасли IT, надо развивать свои собственные, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы не должны идти по пути слепого копирования западных решений. Необходимо развивать собственные конкурентные преимущества в тех областях, где Россия выступает технологическим лидером, либо где есть задатки этого лидерства", - сказал он, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
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нижний новгород
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нижний новгород, россия, михаил мишустин, технологии
Нижний Новгород, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия не должна идти по пути слепого копирования западных IT-решений

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в отрасли IT, надо развивать свои собственные, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы не должны идти по пути слепого копирования западных решений. Необходимо развивать собственные конкурентные преимущества в тех областях, где Россия выступает технологическим лидером, либо где есть задатки этого лидерства", - сказал он, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин
Вчера, 12:51
 
Нижний НовгородРоссияМихаил МишустинТехнологии
 
 
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