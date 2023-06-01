https://ria.ru/20230601/it-1875510702.html
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.06.2023
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин
Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в отрасли IT, надо развивать свои собственные, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:57
2023-06-01T12:57
2023-06-01T12:57
нижний новгород
россия
михаил мишустин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в отрасли IT, надо развивать свои собственные, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы не должны идти по пути слепого копирования западных решений. Необходимо развивать собственные конкурентные преимущества в тех областях, где Россия выступает технологическим лидером, либо где есть задатки этого лидерства", - сказал он, выступая в четверг на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20230601/it-1875509142.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_275:0:4724:3337_1920x0_80_0_0_472650db6e18d375323ebefbadf7cf81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, михаил мишустин, технологии
Нижний Новгород, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия не должна идти по пути слепого копирования западных IT-решений