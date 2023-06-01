https://ria.ru/20230601/it-1875509142.html

России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин

России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.06.2023

России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин

России необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы для этого имеются, нужно активнее их использовать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:51

2023-06-01T12:51

2023-06-01T12:51

технологии

россия

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b63a97168e44e78bc67ecb67d37cff84.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. России необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы для этого имеются, нужно активнее их использовать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде он напомнил, что президент РФ поставил задачу – достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения. "Для чего необходимо построить сильную IT-отрасль, способную создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать", - сказал премьер. Глава кабмина также напомнил, что для стимулирования разработок новых продуктов и их внедрения на предприятиях запущен ряд специальных инструментов, в том числе налоговый маневр, адресные пакеты мер поддержки, льготные программы кредитования, гранты.

https://ria.ru/20230515/kredit-1871774494.html

https://ria.ru/20230215/it-1852097934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, михаил мишустин, экономика