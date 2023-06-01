https://ria.ru/20230601/it-1875509142.html
России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин
России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.06.2023
России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин
России необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы для этого имеются, нужно активнее их использовать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:51
2023-06-01T12:51
2023-06-01T12:51
технологии
россия
михаил мишустин
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. России необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы для этого имеются, нужно активнее их использовать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде он напомнил, что президент РФ поставил задачу – достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения. "Для чего необходимо построить сильную IT-отрасль, способную создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать", - сказал премьер. Глава кабмина также напомнил, что для стимулирования разработок новых продуктов и их внедрения на предприятиях запущен ряд специальных инструментов, в том числе налоговый маневр, адресные пакеты мер поддержки, льготные программы кредитования, гранты.
https://ria.ru/20230515/kredit-1871774494.html
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технологии, россия, михаил мишустин, экономика
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
России необходимо построить сильную IT-отрасль, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил о необходимости построить сильную IT-отрасль в России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. России необходимо построить сильную IT-отрасль, опыт и ресурсы для этого имеются, нужно активнее их использовать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выступая в четверг на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
он напомнил, что президент РФ поставил задачу – достичь технологической независимости от иностранного программного обеспечения.
Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит
"Для чего необходимо построить сильную IT-отрасль, способную создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета. Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас имеются. Нужно только активнее их использовать", - сказал премьер.
Глава кабмина также напомнил, что для стимулирования разработок новых продуктов и их внедрения на предприятиях запущен ряд специальных инструментов, в том числе налоговый маневр, адресные пакеты мер поддержки, льготные программы кредитования, гранты.
В Минцифры рассказали о поддержке IT-отрасли