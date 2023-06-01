https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html

Зеленский заявил, что Украине готовы дать большое количество истребителей

Зеленский заявил, что Украине готовы дать большое количество истребителей - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленский заявил, что Украине готовы дать большое количество истребителей

Владимир Зеленский заявил в четверг, что большое количество стран готово предоставить Украине истребители. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:25

2023-06-01T19:25

2023-06-01T19:25

украина

владимир зеленский

еврокомиссия

европейский совет

f-16

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что большое количество стран готово предоставить Украине истребители. "Сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество государств, и что важно - большое количество истребителей, которые, я уверен, в ближайшее время под лидерством Соединенных Штатов мы объединим и сделаем эту коалицию", - заявил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Также Зеленский подчеркнул, что до получения современных западных истребителей Киеву необходимо больше систем ПВО Patriot. По его словам, необходимо создать щит противовоздушной обороны для всего европейского континента. Ранее в четверг Зеленский призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей, по его словам, такое сочетание западных вооружений приблизит завершение боевых действий. Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875532144.html

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир зеленский, еврокомиссия, европейский совет, f-16, нато, европа, в мире