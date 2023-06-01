https://ria.ru/20230601/isk-1875473564.html

Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле

Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле - РИА Новости, 01.06.2023

Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле

Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую компании "АльфаСтрахование" во взыскании с аэропорта "Жуковский" убытков из-за РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:50

2023-06-01T10:50

2023-06-01T10:50

происшествия

московская область (подмосковье)

альфастрахование

уральские авиалинии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую компании "АльфаСтрахование" во взыскании с аэропорта "Жуковский" убытков из-за авиапроисшествия, в результате которого самолет "Уральских авиалиний" в 2019 году вскоре после взлета совершил посадку на кукурузное поле. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы "Альфастрахования" и "Уральских авиалиний", третьего лица в процессе, на принятое в феврале решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции отказал одному из крупнейших российских страховщиков во взыскании солидарно с АО "Рампорт АК", оператора аэропорта "Жуковский", и АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", владельца аэродрома "Раменское", около 45,1 миллиона долларов и около 105 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230406/yaroshenko-1863483433.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), альфастрахование, уральские авиалинии