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Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле
Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле - РИА Новости, 01.06.2023
Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле
Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую компании "АльфаСтрахование" во взыскании с аэропорта "Жуковский" убытков из-за РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:50
2023-06-01T10:50
2023-06-01T10:50
происшествия
московская область (подмосковье)
альфастрахование
уральские авиалинии
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую компании "АльфаСтрахование" во взыскании с аэропорта "Жуковский" убытков из-за авиапроисшествия, в результате которого самолет "Уральских авиалиний" в 2019 году вскоре после взлета совершил посадку на кукурузное поле. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы "Альфастрахования" и "Уральских авиалиний", третьего лица в процессе, на принятое в феврале решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции отказал одному из крупнейших российских страховщиков во взыскании солидарно с АО "Рампорт АК", оператора аэропорта "Жуковский", и АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова", владельца аэродрома "Раменское", около 45,1 миллиона долларов и около 105 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230406/yaroshenko-1863483433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), альфастрахование, уральские авиалинии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), АльфаСтрахование, Уральские авиалинии
Суд утвердил отказ в иске к "Жуковскому" из-за ЧП с самолетом в поле
Суд утвердил отказ в иске к аэропорту "Жуковский" из-за ЧП с самолетом в кукурузном поле