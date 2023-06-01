https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html

Иран и Россия вместе вытесняют США с Ближнего Востока, пишут СМИ

Иран и Россия вместе вытесняют США с Ближнего Востока, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023

Иран и Россия вместе вытесняют США с Ближнего Востока, пишут СМИ

Американская газета Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в ее распоряжение, утверждает, что Иран якобы вооружает Сирию для новых атак на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:14

2023-06-01T14:14

2023-06-01T14:14

в мире

россия

иран

сирия

махмуд аббас

сергей нарышкин

василий небензя

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американская газета Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в ее распоряжение, утверждает, что Иран якобы вооружает Сирию для новых атак на американские войска, а также работает с Россией над более широкой стратегией по вытеснению американцев из региона. "Иран вооружает боевиков в Сирии для нового этапа... атак на американские войска в этой стране, а также работает с Россией над более широкой стратегией по вытеснению американцев из региона", - говорится в сообщении издания со ссылкой на сотрудников американской разведки и ее секретные документы, попавшие в распоряжение газеты. При этом в материале на сайте WP нет фото или скриншотов этих "документов". Как утверждает издание, в секретном документе описываются новые и более широкие усилия Москвы, Дамаска и Тегерана по вытеснению США из Сирии. В других документах описывается кампания против США, которая якобы будет включать в себя разжигание народного сопротивления. По утверждению разведки, чиновники из России, Ирана и Сирии встретились в ноябре 2022 года и якобы договорились о создании "координационного центра" для руководства кампанией, говорится в статье. "В документах нет указаний на прямое участие России в планировании бомбардировочной кампании", - подчеркивает газета. Как отмечается в других секретных документах, попавших в распоряжение издания, Иран и его союзники якобы создают и обучают силы для использования более мощных бомб, предназначенных специально для поражения американской военной техники. Ранее министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани на встрече с сирийским коллегой генерал-майором Али Махмудом Аббасом заявлял, что Иран готов снабдить Сирийские арабские вооруженные силы самым современным оружием для обороны. Washington Post со ссылкой на утекшие секретные материалы Пентагона ранее сообщал, что Иран якобы осуществлял секретные поставки оружия в Сирию, маскируя их под гуманитарную помощь, для проведения атак против американских военных в регионе. Отмечалось, что помимо секретных сведений американского минобороны, информацию о поставках оружия под видом гуманитарной помощи изданию также подтвердил представитель израильских вооруженных сил. Тем не менее конкретных данных, подтверждающих столь резонансное заявление, представлено не было. Между тем пресс-бюро Службой внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина сообщило ранее, что США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений. А по словам постпред РФ при ООН Василия Небензя, США создают "Армию свободной Сирии" в окрестностях Ракки, чтобы использовать боевиков против властей в Дамаске. Пилоты ВВС США нарушают протоколы деконфликтации в Сирии: активируют системы вооружения при сближении с самолетами ВКС России, заявил ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874876021.html

https://ria.ru/20230528/iran-1874611155.html

https://ria.ru/20230525/khaybar-1874036709.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, сирия, махмуд аббас, сергей нарышкин, василий небензя, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны сша, оон