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В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях
В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях
Кремль не имеет полномочий выносить рекомендации по поводу использования госслужащими iPhone в личных целях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:26
2023-06-01T15:26
2023-06-01T15:26
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий выносить рекомендации по поводу использования госслужащими iPhone в личных целях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ФСБ РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. "У нас нет полномочий даже выносить такие рекомендации. Это, наверное, нужно ориентироваться, прежде всего, на квалифицированное, аргументированное мнение специальных служб", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что чиновникам нужно запретить пользоваться такими телефонами даже в личных целях. Песков добавил, что госслужащие "в целом, живут в условиях определенных ограничений", а какие нужны дополнительные ограничения "техническом и технологическом плане", виднее спецслужбам.
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россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, apple, apple iphone
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Apple, Apple iPhone
В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях
Песков: Кремль не может запрещать чиновникам пользоваться iPhone в личных целях
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий выносить рекомендации по поводу использования госслужащими iPhone в личных целях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ФСБ
РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
МИД прокомментировал сообщения о слежке спецслужб США через телефоны
"У нас нет полномочий даже выносить такие рекомендации. Это, наверное, нужно ориентироваться, прежде всего, на квалифицированное, аргументированное мнение специальных служб", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что чиновникам нужно запретить пользоваться такими телефонами даже в личных целях.
Песков добавил, что госслужащие "в целом, живут в условиях определенных ограничений", а какие нужны дополнительные ограничения "техническом и технологическом плане", виднее спецслужбам.
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