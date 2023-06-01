https://ria.ru/20230601/iphone-1875563092.html

В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях

В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях - РИА Новости, 01.06.2023

В Кремле не могут запретить чиновникам пользоваться iPhone в личных целях

Кремль не имеет полномочий выносить рекомендации по поводу использования госслужащими iPhone в личных целях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

2023-06-01T15:26

россия

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Кремль не имеет полномочий выносить рекомендации по поводу использования госслужащими iPhone в личных целях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ФСБ РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. "У нас нет полномочий даже выносить такие рекомендации. Это, наверное, нужно ориентироваться, прежде всего, на квалифицированное, аргументированное мнение специальных служб", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что чиновникам нужно запретить пользоваться такими телефонами даже в личных целях. Песков добавил, что госслужащие "в целом, живут в условиях определенных ограничений", а какие нужны дополнительные ограничения "техническом и технологическом плане", виднее спецслужбам.

https://ria.ru/20230601/slezhka-1875507387.html

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россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, apple, apple iphone