https://ria.ru/20230601/granitsa-1875600881.html
В ФТС прокомментировали решение Польши закрыть границу для фур из России
В ФТС прокомментировали решение Польши закрыть границу для фур из России - РИА Новости, 01.06.2023
В ФТС прокомментировали решение Польши закрыть границу для фур из России
Решение Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии - это политический психоз и выстрел себе в ногу, заявил временно... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:01
2023-06-01T17:01
2023-06-01T17:01
экономика
польша
россия
белоруссия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решение Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии - это политический психоз и выстрел себе в ногу, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Польша с 1 июня закрывает движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации. "Решения такие и подобные им - это часть и элемент незаконных антироссийских санкций, и, по поему глубокому убеждению, это выстрел себе в ногу", - заявил он журналистам, добавив, что это решение "ударит по их же гражданам, по их же перевозчикам, по польским". По словам Давыдова, если до санкционной борьбы доля стран Евросоюза во внешней торговле России превышала 50% в лучшие годы, то теперь эта доля стремительно падает и доходит до 30% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. "Но свято место не бывает пусто. Эту долю замещают очень активно страны Юго-Восточной Азии, страны (Персидского - ред.) залива. Те страны, которые готовы с нами работать", - добавил он. "Объехать Россию гораздо сложнее, чем Польшу. Поэтому это просто, наверное, политический психоз во вред экономике Европы. Экономической основы это под собой не имеет, я бы так сказал", - резюмировал Давыдов.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875472933.html
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экономика, польша, россия, белоруссия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Польша, Россия, Белоруссия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В ФТС прокомментировали решение Польши закрыть границу для фур из России
Врио главы ФТС Давыдов назвал политическим психозом решение Польши закрыть границу
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решение Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии - это политический психоз и выстрел себе в ногу, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
Польша с 1 июня закрывает движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации.
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"Решения такие и подобные им - это часть и элемент незаконных антироссийских санкций, и, по поему глубокому убеждению, это выстрел себе в ногу", - заявил он журналистам, добавив, что это решение "ударит по их же гражданам, по их же перевозчикам, по польским".
По словам Давыдова, если до санкционной борьбы доля стран Евросоюза во внешней торговле России превышала 50% в лучшие годы, то теперь эта доля стремительно падает и доходит до 30% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. "Но свято место не бывает пусто. Эту долю замещают очень активно страны Юго-Восточной Азии
, страны (Персидского - ред.) залива. Те страны, которые готовы с нами работать", - добавил он.
"Объехать Россию гораздо сложнее, чем Польшу. Поэтому это просто, наверное, политический психоз во вред экономике Европы
. Экономической основы это под собой не имеет, я бы так сказал", - резюмировал Давыдов.
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