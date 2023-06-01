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Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 01.06.2023
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04:23 01.06.2023 (обновлено: 04:38 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/gosdolg-1875444327.html
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 01.06.2023
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции результатов голосования. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T04:23
2023-06-01T04:38
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции результатов голосования.Законопроект поддержали более 314 законодателей, 117 отдали выступили против.После голосования в палате представителей законопроект отправляется на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, документ поступит на подпись Джо Байдену.Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.Как предупредила ранее глава американского минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике.
https://ria.ru/20230529/gosdolg-1874940655.html
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попытки изменить потолок госдолга сша, в мире, сша, джо байден, джанет йеллен, youtube
Попытки изменить потолок госдолга США, В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен, YouTube
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Трансляция: Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции результатов голосования.
Законопроект поддержали более 314 законодателей, 117 отдали выступили против.
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После голосования в палате представителей законопроект отправляется на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, документ поступит на подпись Джо Байдену.
Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.
Как предупредила ранее глава американского минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике.
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Попытки изменить потолок госдолга СШАВ миреСШАДжо БайденДжанет ЙелленYouTube
 
 
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