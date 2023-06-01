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При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/gorlovka-1875658899.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 01.06.2023
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель скончался от ранений в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:47
2023-06-01T21:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
иван приходько
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель скончался от ранений в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Раненный обстрелом украинских террористов мирный горловчанин скончался. Светлая память погибшему", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мэр Приходько: пострадавший при обстреле Горловки мирный житель погиб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель скончался от ранений в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Раненный обстрелом украинских террористов мирный горловчанин скончался. Светлая память погибшему", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкИван ПриходькоПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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