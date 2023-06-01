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Мирный житель пострадал при обстреле Горловки ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки ВСУ
Мирный житель ранен в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:04
2023-06-01T21:04
2023-06-01T21:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела центра Горловки со стороны украинских националистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки ВСУ
Мэр Приходько: мирный житель пострадал при обстреле Горловки со стороны украинских войск