https://ria.ru/20230601/gorlovka-1875556406.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.06.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:07

2023-06-01T15:07

2023-06-01T15:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО. Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела, 10-летний ребенок получил ранения. Кроме того, с 14.20 за 20 минут украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, происшествия