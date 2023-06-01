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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.06.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:07
2023-06-01T15:07
2023-06-01T15:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО. Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела, 10-летний ребенок получил ранения. Кроме того, с 14.20 за 20 минут украинские войска выпустили по Горловке 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадал мирный житель