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Здание школы повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 01.06.2023 (обновлено: 12:54 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/gorlovka-1875509460.html
Здание школы повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками
Здание школы повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2023
Здание школы повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:53
2023-06-01T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) повреждена школа № 48", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО и 25 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
украина
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происшествия, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Здание школы повреждено при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Горловки Приходько: здание школы №48 получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) повреждена школа № 48", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в четверг сообщило об обстрелах Горловки со стороны украинских войск, выпустивших за час 30 ракет из РСЗО и 25 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 мая, 16:04
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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