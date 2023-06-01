https://ria.ru/20230601/gorlovka-1875497205.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:19
2023-06-01T12:19
2023-06-01T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:502:2730:2038_1920x0_80_0_0_1d5bef2d0c92c1baa80d0a5c090b4d9b.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 - н.п. Леонидовка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871212836_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bf3a3c9db66a76a51cbdc698dc1f295c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО по Горловке