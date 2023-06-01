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В Гонконге арестовали хозяйку двух выпавших из окна кошек - РИА Новости, 01.06.2023
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09:03 01.06.2023 (обновлено: 09:24 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/gonkong-1875456126.html
В Гонконге арестовали хозяйку двух выпавших из окна кошек
В Гонконге арестовали хозяйку двух выпавших из окна кошек - РИА Новости, 01.06.2023
В Гонконге арестовали хозяйку двух выпавших из окна кошек
Жительницу Гонконга арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как две кошки выпали из окна многоэтажного жилого дома и разбились... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:03
2023-06-01T09:24
в мире
гонконг
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ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Жительницу Гонконга арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как две кошки выпали из окна многоэтажного жилого дома и разбились насмерть, пишет газета South China Morning Post. Погибших животных в шесть утра обнаружил охранник жилого комплекса, который и заявил об этом в полицию. Спустя 13 часов арестовали подозреваемую — 57-летнюю женщину.Позже ее отпустили под залог, но она должна будет вернуться в полицию до конца месяца. Расследование продолжается. Согласно законодательству Гонконга максимальное наказание за жестокое обращение с животными — штраф в размере 200 тысяч гонконгских долларов (более 25 тысяч американских) и тюремное заключение сроком на три года.
https://ria.ru/20220907/koshka-1815051009.html
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в мире, гонконг
В мире, Гонконг
В Гонконге арестовали хозяйку двух выпавших из окна кошек

SCMP: полиция Гонконга арестовала женщину по подозрению в жестоком обращении с животными

© AP Photo / Vincent YuПолицейские на улице Гонконга
Полицейские на улице Гонконга - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские на улице Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Жительницу Гонконга арестовали по подозрению в жестоком обращении с животными после того, как две кошки выпали из окна многоэтажного жилого дома и разбились насмерть, пишет газета South China Morning Post.
Погибших животных в шесть утра обнаружил охранник жилого комплекса, который и заявил об этом в полицию. Спустя 13 часов арестовали подозреваемую — 57-летнюю женщину.
Позже ее отпустили под залог, но она должна будет вернуться в полицию до конца месяца. Расследование продолжается.
Согласно законодательству Гонконга максимальное наказание за жестокое обращение с животными — штраф в размере 200 тысяч гонконгских долларов (более 25 тысяч американских) и тюремное заключение сроком на три года.
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