https://ria.ru/20230601/germaniya-1875669629.html

В Германии четыре из пяти немцев недовольны правительством, показал опрос

В Германии четыре из пяти немцев недовольны правительством, показал опрос - РИА Новости, 01.06.2023

В Германии четыре из пяти немцев недовольны правительством, показал опрос

В Германии четыре из пяти немцев недовольны правящей "светофорной" коалицией, свидетельствуют выводы исследования, проведенного институтом Infratest dimap для... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:39

2023-06-01T23:39

2023-06-01T23:39

в мире

германия

ard

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Германии четыре из пяти немцев недовольны правящей "светофорной" коалицией, свидетельствуют выводы исследования, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD и опубликованного в четверг. За последний месяц удовлетворенность федеральным правительством значительно упала. В настоящее время только каждый пятый (20%) очень доволен или доволен работой правящей коалиции, что на 8% меньше по сравнению с началом мая. Менее или совсем не удовлетворены коалицией 79%, что на 10% больше предыдущего показателя. Для правительственной коалиции, состоящей из СДПГ, партии "Зеленых" и СвДП, это самый низкий показатель с начала ее работы в декабре 2021 года. Предыдущий минимум составлял 27% в апреле 2023 года. Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее время, то наибольшее количество голосов набрал бы союз ХДС/ХСС - за него проголосовали бы 29% опрошенных, за СДПГ - 18%, за "Зеленых" - 15%. СвДП поддержали бы 7%, это самый низкий показатель поддержки партии с сентября 2021 года, следует из опроса. Партия АдГ получила бы 18% голосов, в последний раз такой уровень поддержки был в сентябре 2018 года. В ходе подготовки исследования, проведенного с 30 и 31 мая, были опрошены 1302 человека, имеющих право голоса.

https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html

германия

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в мире, германия, ard