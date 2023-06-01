https://ria.ru/20230601/germaniya-1875668418.html

Почти 2/3 жителей Германии выступают против поставок истребителей Украине

Почти 2/3 жителей Германии выступают против поставок истребителей Украине - РИА Новости, 01.06.2023

Почти 2/3 жителей Германии выступают против поставок истребителей Украине

Почти две трети граждан Германии (64%) выступают против поставок немецких боевых самолетов Украине, свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:27

2023-06-01T23:27

2023-06-01T23:27

украина

германия

россия

нато

f-16

eurofighter typhoon

ard

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Почти две трети граждан Германии (64%) выступают против поставок немецких боевых самолетов Украине, свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса института Infratest dimap для телеканала ARD. При этом за поставки боевой авиации Украине высказались 28% респондентов, еще 8% не имеют позиции по данному вопросу. Интересно, что по сравнению с февралем доля противников поставок самолетов Украине осталась неизменной, в то время как доля сторонников подобного шага выросла на 5 процентных пунктов. Наибольший раскол по вопросу поставок истребителей Украине наблюдается среди сторонник партии зеленых: 43% за и 48% против. У всех остальных парламентских партий доля противников поставок самолетов превышает 50%, а у правой партии "Альтернатива для Германии" и вовсе достигает 90%. По поводу военной поддержки Украины в целом, 43% респондентов считают ее адекватной, 37% считают, что она зашла слишком далеко, а 14%, напротив, считают ее недостаточной. При этом на территории бывшей ГДР более половины респондентов заявили, что военная поддержка зашла слишком далеко. Кроме того, 55% опрошенных заявили, что прилагается недостаточно дипломатических усилий для окончания конфликта, 30% считают нынешние усилия достаточными, а 6% и вовсе считают их чрезмерными. Наконец, 42% граждан Германии считают санкции против России недостаточными, 29% находят их адекватными, а 20% полагают, что санкционная политика зашла слишком далеко. Опрос был проведен 30-31 мая, в нем приняли участи 1302 человека, имеющих право голоса. Ранее в мае Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для Киева. Речь идет о поставках истребителей F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные истребители Eurofighter поставлять Украине они не собираются. Поскольку F-16 у ФРГ нет, Берлин намерен помогать коалиции с обучением пилотов и инфраструктурой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875532144.html

https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html

https://ria.ru/20230601/taurus-1875642178.html

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германия

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украина, германия, россия, нато, f-16, eurofighter typhoon, ard