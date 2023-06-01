https://ria.ru/20230601/gaz-1875656836.html

ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen

ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen - РИА Новости, 01.06.2023

ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) находится в поиске нового технологического партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen, машины которого... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:20

2023-06-01T21:20

2023-06-01T21:20

экономика

денис мантуров

группа газ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

volkswagen group

россия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20723/80/207238075_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_8d10c904f95c0fe0bbfac07c19992415.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) находится в поиске нового технологического партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen, машины которого производились на предприятии по соглашению о промсборке; идут переговоры с четырьмя претендентами, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, в поисках. Они называли 4 (претендента - ред)", - сказал он, отвечая на вопрос о поиске ГАЗом новых партеров на освободившиеся мощности. Мантуров также подчеркнул, что новое партнёрство не будет организовано в формате соглашения о промсборке, как это было с Volkswagen, речь идёт именно о совместном производстве. "Нет, это будет с российским партнером, и мы уже говорили об этом. Контрольный партнёр должен быть российским", - сказал он, отвечая на вопрос о формате сотрудничества.

https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, денис мантуров, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen group, россия, авто