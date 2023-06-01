https://ria.ru/20230601/gaz-1875656836.html
ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen
ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen - РИА Новости, 01.06.2023
ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) находится в поиске нового технологического партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen, машины которого... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:20
2023-06-01T21:20
2023-06-01T21:20
экономика
денис мантуров
группа газ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
volkswagen group
россия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) находится в поиске нового технологического партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen, машины которого производились на предприятии по соглашению о промсборке; идут переговоры с четырьмя претендентами, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, в поисках. Они называли 4 (претендента - ред)", - сказал он, отвечая на вопрос о поиске ГАЗом новых партеров на освободившиеся мощности. Мантуров также подчеркнул, что новое партнёрство не будет организовано в формате соглашения о промсборке, как это было с Volkswagen, речь идёт именно о совместном производстве. "Нет, это будет с российским партнером, и мы уже говорили об этом. Контрольный партнёр должен быть российским", - сказал он, отвечая на вопрос о формате сотрудничества.
https://ria.ru/20230531/nissan-1875251245.html
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экономика, денис мантуров, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen group, россия, авто
Экономика, Денис Мантуров, Группа ГАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Volkswagen Group, Россия, Авто
ГАЗ ищет нового партнера на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen
Мантуров: ГАЗ ищет партнера после ухода Volkswagen, идут переговоры с четырьмя кандидатами