https://ria.ru/20230601/frt-1875626077.html

ФРТ приступил к строительству и реконструкции трех котельных в Мариуполе

ФРТ приступил к строительству и реконструкции трех котельных в Мариуполе - РИА Новости, 01.06.2023

ФРТ приступил к строительству и реконструкции трех котельных в Мариуполе

Фонд развития территорий (ФРТ) приступил к строительству и реконструкции трех котельных в Мариуполе, сообщила пресс-служба ФРТ. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:33

2023-06-01T18:33

2023-06-01T18:33

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

ильшат шагиахметов

мариуполь

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) приступил к строительству и реконструкции трех котельных в Мариуполе, сообщила пресс-служба ФРТ.В сообщении отмечается, что фонд продолжает ремонтно-восстановительные и строительно-монтажные работы по подготовке объектов и систем коммунальной инфраструктуры новых регионов к отопительному периоду 2023-2024 годов. В частности, в Мариуполе специалисты ФРТ приступили к строительству котельных "Новотрубная" и "Газовая", а также к реконструкции котельной "ЖМР-5". Они смогут обеспечить теплом около 1 тысячи городских объектов."Запуск котельных запланирован на октябрь, что позволит в предстоящий осенне-зимний период обеспечить теплом 973 объекта, из которых 509 – многоквартирные дома", – цитирует пресс-служба гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова.По его словам, одна из котельных -"Новотрубная" - имела сильные разрушения и большой износ оборудования, восстанавливать ее было экономически нецелесообразно. Таким образом, фонд принял решение о строительстве новой газовой водогрейной котельной мощностью 75 мегаватт."В настоящее время специалисты ФРТ ведут работы по устройству фундамента основного здания котельной: песчаного основания и бетонной подготовки. На объекте установят три котла мощностью 25 мегаватт каждый. Два из них уже произведены и должны быть поставлены в июле. В следующем отопительном сезоне эта котельная обеспечит стабильное теплоснабжение в нормативном режиме 449 потребителей", – отметил Шагиахметов.Он добавил, что по результатам обследования коммунальных систем Мариуполя планируется заменить 34,3 километра теплосетей, 8,5 километра сетей водоснабжения и 2 километра сетей водоотведения.В прошедшем осенне-зимнем периоде фонд обеспечил теплом более 157 тысяч жителей новых регионов."В период подготовки и во время прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов специалисты фонда и бригады шефских регионов ежедневно проводили мониторинг объектов коммунальной инфраструктуры. Они выезжали для оценки работы котельных, тепловых и водопроводных сетей. Эта работа, а также наличие необходимой техники, материалов и оборудования, позволила устранять локальные аварийные ситуации и технологические сбои в полном объеме и в установленные сроки. Основной причиной их возникновения являлся значительный износ объектов", – рассказал Шагиахметов.Генеральный директор ФРТ также подчеркнул, что при восстановлении коммунальной инфраструктуры в новых регионах применяется системный подход. Для подготовки к следующему отопительному периоду было принято решение провести анализ состояния систем теплоснабжения в Мариуполе, Северодонецке и в отдельных населенных пунктах Херсонской области.

https://ria.ru/20230518/frt-1872726237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), ильшат шагиахметов, мариуполь