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Зеленский продолжает настаивать на украинской "формуле мира" - РИА Новости, 01.06.2023
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19:27 01.06.2023
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Зеленский продолжает настаивать на украинской "формуле мира"
Зеленский продолжает настаивать на украинской "формуле мира" - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский продолжает настаивать на украинской "формуле мира"
Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:27
2023-06-01T19:27
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". "Формула мира может быть только наша", - заявил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. По словам Зеленского, он заинтересован в том, что страны предлагали свои инициативы, но основой может быть только украинская платформа, хотя подчеркнул, что ее нынешний вариант может быть не окончательным. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
Зеленский продолжает настаивать на украинской "формуле мира"

Зеленский заявил, что лишь украинская формула мира может быть основой решения конфликта

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира".
"Формула мира может быть только наша", - заявил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. По словам Зеленского, он заинтересован в том, что страны предлагали свои инициативы, но основой может быть только украинская платформа, хотя подчеркнул, что ее нынешний вариант может быть не окончательным.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Зеленский заявил, что Украине готовы дать большое количество истребителей
Вчера, 19:25
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, заявил Медведев
Вчера, 18:22
 
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