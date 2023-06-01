https://ria.ru/20230601/fond-1875585951.html
В фонде "Круг добра" рассказали о спецкурсе для врачей
В фонде "Круг добра" рассказали о спецкурсе для врачей - РИА Новости, 01.06.2023
В фонде "Круг добра" рассказали о спецкурсе для врачей
Разработанный специальный курс для врачей способствовал увеличению выявляемости пациентов с орфанными заболеваниями, рассказал председатель правления фонда... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:17
2023-06-01T16:17
2023-06-01T16:17
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Разработанный специальный курс для врачей способствовал увеличению выявляемости пациентов с орфанными заболеваниями, рассказал председатель правления фонда протоиерей "Круг добра" Александр Ткаченко. "Был разработан специальный курс для врачей, и благодаря этому выявляемость пациентов увеличилась. Самое главное, это дало стимул для развития и другим программам здравоохранения. В частности, программа неонатального скрининга на 36 заболеваний, который сейчас реализуется повсеместно, позволяет выявлять тяжелые заболевания буквально в первых днях после рождения ребенка. Задача фонда стоит в том, чтобы поставить лекарство до появления тяжелой симптоматики", - рассказал Ткаченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, даже уникальные лекарства, которые изготавливаются за рубежом, Фонд доставляет в течение трех недель с момент постановки диагноза.
https://ria.ru/20230601/preparaty-1875584704.html
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Здоровье - Общество
В фонде "Круг добра" рассказали о спецкурсе для врачей
Протоиерей Ткаченко: спецкурс для врачей способствовал увеличению выявляемости заболеваний