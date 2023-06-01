https://ria.ru/20230601/flot-1875433747.html

Северный флот будет пополняться кораблями и подлодками новых поколений

Северный флот будет пополняться кораблями и подлодками новых поколений - РИА Новости, 01.06.2023

Северный флот будет пополняться кораблями и подлодками новых поколений

Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а морская составляющая стратегических ядерных сил -... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:19

2023-06-01T00:19

2023-06-01T00:19

безопасность

россия

арктика

сирия

николай евменов

русское географическое общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а морская составляющая стратегических ядерных сил - укрепляться и развиваться для гарантированного обеспечения безопасности России, заявил в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравлении по случаю 290-летия Северного флота. "Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства. Североморцы будут и далее совершенствовать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне", - говорится в поздравлении. По словам главкома, будут продолжаться океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе и во взаимодействии с Русским географическим обществом. День Северного флота отмечается ежегодно 1 июня. Годом основания Северного флота считается 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля. В поздравлении к морякам-североморцам Евменов также отметил, что сегодня военнослужащие Северного флота, как и предшественники, с достоинством и честью выполняют патриотический и воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по обеспечению безопасности России и защите ее национальных интересов в районах Мирового океана. Евменов подчеркнул, что моряки-североморцы приумножают достижения отечественной школы подледного плавания, и подводные силы Северного флота успешно применяют этот опыт, выполняя задачи в Арктике, в приполюсных районах. В ВМФ отметили, что сегодня личный состав Северного флота выполняет задачи по восстановлению мира в Сирии, а также проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20230601/flot-1875432763.html

россия

арктика

сирия

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безопасность, россия, арктика, сирия, николай евменов, русское географическое общество