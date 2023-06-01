https://ria.ru/20230601/flot-1875432763.html

Северный флот продолжит улучшать освещение обстановки в Арктике

Северный флот продолжит улучшать освещение обстановки в Арктике - РИА Новости, 01.06.2023

Северный флот продолжит улучшать освещение обстановки в Арктике

Северный флот продолжит совершенствовать разветвленную инфраструктуру системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, развернутой на островах в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:07

2023-06-01T00:07

2023-06-01T00:07

безопасность

россия

арктика

новая земля

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Северный флот продолжит совершенствовать разветвленную инфраструктуру системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, развернутой на островах в Арктике, сообщили в четверг в пресс-службе СФ по случаю его 290-летия. "На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что Северный флот как межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил России защищает национальные интересы страны в Арктике и других районах Мирового океана, а мероприятия по освоению Арктики - в числе приоритетных задач. В частности, повседневной практикой стали походы кораблей Северного флота к островам Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелагу Земли Франца-Иосифа. Кроме того, экипажи подлодок непрерывно решают задачи боевого патрулирования и дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики. Решать поставленные перед моряками-североморцами задачи позволяют в том числе уникальные корабли океанской зоны, включая фрегаты с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Кроме того, Северный флот – один из двух флотов России, наряду с Тихоокеанским, который решает задачи стратегического ядерного сдерживания. На Северном флоте стратегические ядерные силы представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А". В частности, на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится крейсер "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", который вошел в состав ВМФ России 29 декабря прошлого года. Участие в спецоперации Северный флот с февраля 2022 года принимает участие в специальной военной операции значительным составом войск и сил. "Личный состав частей и подразделений береговых войск флота – мотострелковых и морской пехоты, авиации, ПВО, других подразделений боевого и материально-технического обеспечения – в ходе СВО действует профессионально и решительно, проявляя стойкость, мужество и героизм. На сегодняшний день более 5 тысяч военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград", - отметили в пресс-службе. Среди них - 12 Героев России. Кроме того, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество указом президента России 27 апреля почетное наименование "гвардейская" присвоено 200-й отдельной мотострелковой бригаде Северного флота. Празднование 290-летия Северного флота Историю Северного флота принято отсчитывать от основания в 1733 году эскадры, созданной для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главкома ВМФ России от 25 мая 2014 года 1733 год определен годом образования Северного флота, ежегодный праздник – День Северного флота – установлен 1 июня. В честь 290-й годовщины со дня образования Северного флота 1 июня на Приморской площади Североморска состоится торжественное построение войск местного гарнизона. "У мемориала "Героям-североморцам – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны" будет зажжен Огонь памяти, возложены венки и цветы, пройдет митинг с участием командования флотом, руководства региона и города", - рассказали в пресс-службе. Также, торжественные митинги пройдут во всех объединениях и соединениях Северного флота, а на кораблях - торжественные церемонии подъема Военно-морского флага.

https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864343477.html

https://ria.ru/20230519/ucheniya-1872979018.html

https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html

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безопасность, россия, арктика, новая земля