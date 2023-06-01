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От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ" - РИА Новости, 01.06.2023
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23:31 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/finansy-1875668771.html
От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ"
От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ" - РИА Новости, 01.06.2023
От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ"
Член Палаты представителей США Чип Рой (республиканец от штата Техас) направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовал отчитаться о... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:31
2023-06-01T23:31
в мире
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ллойд остин
марк милли
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Член Палаты представителей США Чип Рой (республиканец от штата Техас) направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовал отчитаться о средствах, выделяемых ведомством на проведение мероприятий в рамках "Месяца гордости ЛГБТ", говорится в обнародованном в четверг письме конгрессмена. "Наши вооруженные силы переживают исторический кризис вербовки. Наши враги во всем мире смеются над нами, становясь все сильнее и смелее с каждым днем. Цель вооруженных сил - защищать Америку и ее интересы от тех, кто во всем мире хочет нас уничтожить, а не использовать деньги налогоплательщиков для продвижения идеологии прозревших", - сказал Рой. В своем обращении конгрессмен потребовал, чтобы Пентагон представил документы и раскрыл информацию о каждом случае празднования "Месяца гордости ЛГБТ" в американских вооруженных силах в нынешнем году. По мнению законодателя, трата средств налогоплательщиков США на подобные мероприятия уводит ведомство в сторону от выполнения своей основной задачи, а именно "сдерживания угрозы войны и обеспечения безопасности страны". "Пентагон должен сфокусировать усилия исключительно на критически важных операциях, повышающих боевую готовность и смертоносность вооруженных сил, и, при необходимости, на нанесении поражения нашим противникам. Расход жизненно важных ресурсов на такое политическое маневрирование не совместим с интересам национальной безопасности США и является непростительным использованием средств налогоплательщиков", - подчеркнул Рой. В четверг телеканал NBC News сообщил, что Пентагон отменил проведение драг-шоу (мужчин, переодетых в женщин) на военно-воздушной базе Неллис в Неваде, ранее согласованное как часть программы в рамках "Месяца гордости ЛГБТ". По его данным, министр обороны Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявили, что в политику Пентагона не входит финансирование таких мероприятий за счет ресурсов ведомства. В результате они постановили либо отменить шоу, либо перенести его за пределы базы. "Месяц гордости ЛГБТ" - это месяц, обычно июнь, посвященный празднованию и ознаменованию гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, наблюдаемой в западном мире.
https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html
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в мире, сша, техас, америка, ллойд остин, марк милли, министерство обороны сша
В мире, США, Техас, Америка, Ллойд Остин, Марк Милли, Министерство обороны США
От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ"

От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ" на военных объектах

© Фото : Посольство США в России/ВКонтактеФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Посольство США в России/ВКонтакте
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Член Палаты представителей США Чип Рой (республиканец от штата Техас) направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовал отчитаться о средствах, выделяемых ведомством на проведение мероприятий в рамках "Месяца гордости ЛГБТ", говорится в обнародованном в четверг письме конгрессмена.
"Наши вооруженные силы переживают исторический кризис вербовки. Наши враги во всем мире смеются над нами, становясь все сильнее и смелее с каждым днем. Цель вооруженных сил - защищать Америку и ее интересы от тех, кто во всем мире хочет нас уничтожить, а не использовать деньги налогоплательщиков для продвижения идеологии прозревших", - сказал Рой.
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В своем обращении конгрессмен потребовал, чтобы Пентагон представил документы и раскрыл информацию о каждом случае празднования "Месяца гордости ЛГБТ" в американских вооруженных силах в нынешнем году. По мнению законодателя, трата средств налогоплательщиков США на подобные мероприятия уводит ведомство в сторону от выполнения своей основной задачи, а именно "сдерживания угрозы войны и обеспечения безопасности страны".
"Пентагон должен сфокусировать усилия исключительно на критически важных операциях, повышающих боевую готовность и смертоносность вооруженных сил, и, при необходимости, на нанесении поражения нашим противникам. Расход жизненно важных ресурсов на такое политическое маневрирование не совместим с интересам национальной безопасности США и является непростительным использованием средств налогоплательщиков", - подчеркнул Рой.
В четверг телеканал NBC News сообщил, что Пентагон отменил проведение драг-шоу (мужчин, переодетых в женщин) на военно-воздушной базе Неллис в Неваде, ранее согласованное как часть программы в рамках "Месяца гордости ЛГБТ". По его данным, министр обороны Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявили, что в политику Пентагона не входит финансирование таких мероприятий за счет ресурсов ведомства. В результате они постановили либо отменить шоу, либо перенести его за пределы базы.
"Месяц гордости ЛГБТ" - это месяц, обычно июнь, посвященный празднованию и ознаменованию гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, наблюдаемой в западном мире.
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