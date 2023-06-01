https://ria.ru/20230601/finansy-1875668771.html

От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ"

От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ" - РИА Новости, 01.06.2023

От Пентагона потребовали отчет о финансировании "Месяца гордости ЛГБТ"

Член Палаты представителей США Чип Рой (республиканец от штата Техас) направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовал отчитаться о... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:31

2023-06-01T23:31

2023-06-01T23:31

в мире

сша

техас

америка

ллойд остин

марк милли

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799289265_0:0:454:255_1920x0_80_0_0_b1bd657948b5d5a45423040f5dba4953.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Член Палаты представителей США Чип Рой (республиканец от штата Техас) направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовал отчитаться о средствах, выделяемых ведомством на проведение мероприятий в рамках "Месяца гордости ЛГБТ", говорится в обнародованном в четверг письме конгрессмена. "Наши вооруженные силы переживают исторический кризис вербовки. Наши враги во всем мире смеются над нами, становясь все сильнее и смелее с каждым днем. Цель вооруженных сил - защищать Америку и ее интересы от тех, кто во всем мире хочет нас уничтожить, а не использовать деньги налогоплательщиков для продвижения идеологии прозревших", - сказал Рой. В своем обращении конгрессмен потребовал, чтобы Пентагон представил документы и раскрыл информацию о каждом случае празднования "Месяца гордости ЛГБТ" в американских вооруженных силах в нынешнем году. По мнению законодателя, трата средств налогоплательщиков США на подобные мероприятия уводит ведомство в сторону от выполнения своей основной задачи, а именно "сдерживания угрозы войны и обеспечения безопасности страны". "Пентагон должен сфокусировать усилия исключительно на критически важных операциях, повышающих боевую готовность и смертоносность вооруженных сил, и, при необходимости, на нанесении поражения нашим противникам. Расход жизненно важных ресурсов на такое политическое маневрирование не совместим с интересам национальной безопасности США и является непростительным использованием средств налогоплательщиков", - подчеркнул Рой. В четверг телеканал NBC News сообщил, что Пентагон отменил проведение драг-шоу (мужчин, переодетых в женщин) на военно-воздушной базе Неллис в Неваде, ранее согласованное как часть программы в рамках "Месяца гордости ЛГБТ". По его данным, министр обороны Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявили, что в политику Пентагона не входит финансирование таких мероприятий за счет ресурсов ведомства. В результате они постановили либо отменить шоу, либо перенести его за пределы базы. "Месяц гордости ЛГБТ" - это месяц, обычно июнь, посвященный празднованию и ознаменованию гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, наблюдаемой в западном мире.

https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html

https://ria.ru/20230503/transgendery-1869231565.html

сша

техас

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, техас, америка, ллойд остин, марк милли, министерство обороны сша