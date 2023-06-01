https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html

Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс

Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2023

Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс с гуманитарной помощью. Он поделился на своей странице в соцсети кадрами поездки в зону СВО. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:42

2023-06-01T18:42

2023-06-01T18:42

шоубиз

донбасс

никита джигурда

россия

знаменитости

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс с гуманитарной помощью. Он поделился на своей странице в соцсети кадрами поездки в зону СВО. На видео артист вместе с водителем передвигается в машине по трассе. "Мы уже в русском Донбассе! Сегодня у легендарного командира полка (позывной "Сид") день рождения. Мы с подарками и гуманитаркой проедемся, чтобы поддержать наших воинов света", – подписал ролик Джигурда. Пользователи Сети восхитились его поступком в комментариях. "Какие вы молодцы! Настоящие мужчины!", "Аплодирую вам стоя!", "Удачи!", "Удачи вам и сил!" – отреагировали подписчики актера. Родившийся на Украине Никита Джигурда поддержал спецоперацию сразу после ее начала. В марте он посетил Донбасс с гуманитарной помощью и подарил военным автомобиль УАЗ. Актер призвал других артистов последовать его примеру и помочь участникам спецоперации материально.

https://ria.ru/20230417/gazmanov-1865779110.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

донбасс, никита джигурда, россия, знаменитости