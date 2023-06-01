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Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2023
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Шоубиз
 
18:42 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html
Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс
Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс - РИА Новости, 01.06.2023
Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс
Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс с гуманитарной помощью. Он поделился на своей странице в соцсети кадрами поездки в зону СВО. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:42
2023-06-01T18:42
шоубиз
донбасс
никита джигурда
россия
знаменитости
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс с гуманитарной помощью. Он поделился на своей странице в соцсети кадрами поездки в зону СВО. На видео артист вместе с водителем передвигается в машине по трассе. "Мы уже в русском Донбассе! Сегодня у легендарного командира полка (позывной "Сид") день рождения. Мы с подарками и гуманитаркой проедемся, чтобы поддержать наших воинов света", – подписал ролик Джигурда. Пользователи Сети восхитились его поступком в комментариях. "Какие вы молодцы! Настоящие мужчины!", "Аплодирую вам стоя!", "Удачи!", "Удачи вам и сил!" – отреагировали подписчики актера. Родившийся на Украине Никита Джигурда поддержал спецоперацию сразу после ее начала. В марте он посетил Донбасс с гуманитарной помощью и подарил военным автомобиль УАЗ. Актер призвал других артистов последовать его примеру и помочь участникам спецоперации материально.
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донбасс, никита джигурда, россия, знаменитости
Шоубиз, Донбасс, Никита Джигурда, Россия, Знаменитости
Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс

Джигурда отвез гуманитарную помощь в Донбасс и поздравил командира полка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНикита Джигурда
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда посетил Донбасс с гуманитарной помощью. Он поделился на своей странице в соцсети кадрами поездки в зону СВО.
На видео артист вместе с водителем передвигается в машине по трассе.
© Страница Никиты Джигурды в соцсетиКадр видео, опубликованного Никитой Джигурдой
Кадр видео, опубликованного Никитой Джигурдой
© Страница Никиты Джигурды в соцсети
Кадр видео, опубликованного Никитой Джигурдой
«
"Мы уже в русском Донбассе! Сегодня у легендарного командира полка (позывной "Сид") день рождения. Мы с подарками и гуманитаркой проедемся, чтобы поддержать наших воинов света", – подписал ролик Джигурда.
Пользователи Сети восхитились его поступком в комментариях.
«
"Какие вы молодцы! Настоящие мужчины!", "Аплодирую вам стоя!", "Удачи!", "Удачи вам и сил!" – отреагировали подписчики актера.
Родившийся на Украине Никита Джигурда поддержал спецоперацию сразу после ее начала. В марте он посетил Донбасс с гуманитарной помощью и подарил военным автомобиль УАЗ. Актер призвал других артистов последовать его примеру и помочь участникам спецоперации материально.
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО
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ШоубизДонбассНикита ДжигурдаРоссияЗнаменитости
 
 
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