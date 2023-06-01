https://ria.ru/20230601/dugin-1875505007.html
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру - РИА Новости, 01.06.2023
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру
Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:41
2023-06-01T12:41
2023-06-01T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр дугин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин. "Наиболее оптимистичный сценарий я вижу - мы можем сейчас победить одну из наиболее радикальных моделей, на которой настаивает Запад - это однополярный мир. Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По его словам, это не значит, что Запад потерпит поражение, это значит, что глобалисты - сторонники сохранения однополярного миропорядка - "будут посрамлены, и мир будет многополярным". Но Запад останется, он сохранит свое могущество, будет одним из сильнейших сторон даже в условиях многополярности, сказал эксперт. Он также подчеркнул, что Запад направил свои усилия на то, чтобы поссорить братские народы России и Украины.
https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html
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в мире, украина, россия, александр дугин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Дугин
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру
Философ Дугин: победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин.
«
"Наиболее оптимистичный сценарий я вижу - мы можем сейчас победить одну из наиболее радикальных моделей, на которой настаивает Запад - это однополярный мир. Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
По его словам, это не значит, что Запад потерпит поражение, это значит, что глобалисты - сторонники сохранения однополярного миропорядка - "будут посрамлены, и мир будет многополярным".
Но Запад останется, он сохранит свое могущество, будет одним из сильнейших сторон даже в условиях многополярности, сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что Запад направил свои усилия на то, чтобы поссорить братские народы России и Украины.
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