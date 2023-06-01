https://ria.ru/20230601/dugin-1875505007.html

Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру

Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру - РИА Новости, 01.06.2023

Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру

Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:41

2023-06-01T12:41

2023-06-01T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

александр дугин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин. "Наиболее оптимистичный сценарий я вижу - мы можем сейчас победить одну из наиболее радикальных моделей, на которой настаивает Запад - это однополярный мир. Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По его словам, это не значит, что Запад потерпит поражение, это значит, что глобалисты - сторонники сохранения однополярного миропорядка - "будут посрамлены, и мир будет многополярным". Но Запад останется, он сохранит свое могущество, будет одним из сильнейших сторон даже в условиях многополярности, сказал эксперт. Он также подчеркнул, что Запад направил свои усилия на то, чтобы поссорить братские народы России и Украины.

https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

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в мире, украина, россия, александр дугин