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Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/dugin-1875505007.html
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру - РИА Новости, 01.06.2023
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру
Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:41
2023-06-01T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр дугин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин. "Наиболее оптимистичный сценарий я вижу - мы можем сейчас победить одну из наиболее радикальных моделей, на которой настаивает Запад - это однополярный мир. Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По его словам, это не значит, что Запад потерпит поражение, это значит, что глобалисты - сторонники сохранения однополярного миропорядка - "будут посрамлены, и мир будет многополярным". Но Запад останется, он сохранит свое могущество, будет одним из сильнейших сторон даже в условиях многополярности, сказал эксперт. Он также подчеркнул, что Запад направил свои усилия на то, чтобы поссорить братские народы России и Украины.
https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html
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в мире, украина, россия, александр дугин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Дугин
Дугин назвал событие, которое положит конец однополярному миру

Философ Дугин: победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира

© Pixabay / Free-PhotosГлобусы
Глобусы - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Pixabay / Free-Photos
Глобусы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Победа России на Украине приведет к завершению однополярного мира, он станет многополярным, считает философ Александр Дугин.
«
"Наиболее оптимистичный сценарий я вижу - мы можем сейчас победить одну из наиболее радикальных моделей, на которой настаивает Запад - это однополярный мир. Если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится", - сказал он в ходе форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня".
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По его словам, это не значит, что Запад потерпит поражение, это значит, что глобалисты - сторонники сохранения однополярного миропорядка - "будут посрамлены, и мир будет многополярным".
Но Запад останется, он сохранит свое могущество, будет одним из сильнейших сторон даже в условиях многополярности, сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что Запад направил свои усилия на то, чтобы поссорить братские народы России и Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр Дугин
 
 
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