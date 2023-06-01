https://ria.ru/20230601/donbass-1875517997.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 01.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:20

2023-06-01T13:20

2023-06-01T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. О последствиях пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы рф