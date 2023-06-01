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Дольщики Подмосковья, чьи объекты не включены в ЕРПО, получат компенсации - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:17 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/dolschiki-1875496752.html
Дольщики Подмосковья, чьи объекты не включены в ЕРПО, получат компенсации
Дольщики Подмосковья, чьи объекты не включены в ЕРПО, получат компенсации - РИА Новости, 01.06.2023
Дольщики Подмосковья, чьи объекты не включены в ЕРПО, получат компенсации
Власти Московской области утвердили законопроект, согласно которому обманутые дольщики на территории региона, чьи объекты не включены в Единый реестр проблемных РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:17
2023-06-01T12:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
инна федотова
московская областная дума
жилье
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Власти Московской области утвердили законопроект, согласно которому обманутые дольщики на территории региона, чьи объекты не включены в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), получат денежные компенсации.Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление прав пострадавших граждан – участников долевого строительства, сведения о которых были включены в реестр дольщиков до 2019 года и чьи денежные средства были потрачены на не включенные в ЕРПО объекты. Ранее по словам председателя Мособлдумы, по таким случаям компенсации не выплачивались. Общий объем обязательств составляет 2,6 миллиарда рублей."На сегодняшний день в регионе остается 1375 таких граждан. Восстановление прав планируется за счет внебюджетных источников путем выплат компенсации в размере фактически оплаченной суммы по договорам", - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова в Мособлдуме.Она добавила, что закон в отдельном порядке предусматривает выплату гражданам, которые признаны малоимущими, а выплаты компенсации будут рассчитаны исходя из стоимости одного квадратного метра, установленного правительством Российской Федерации.
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московская область (подмосковье), инна федотова, московская областная дума, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инна Федотова, Московская областная дума, Жилье

Дольщики Подмосковья, чьи объекты не включены в ЕРПО, получат компенсации

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Власти Московской области утвердили законопроект, согласно которому обманутые дольщики на территории региона, чьи объекты не включены в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), получат денежные компенсации.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление прав пострадавших граждан – участников долевого строительства, сведения о которых были включены в реестр дольщиков до 2019 года и чьи денежные средства были потрачены на не включенные в ЕРПО объекты. Ранее по словам председателя Мособлдумы, по таким случаям компенсации не выплачивались. Общий объем обязательств составляет 2,6 миллиарда рублей.
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"На сегодняшний день в регионе остается 1375 таких граждан. Восстановление прав планируется за счет внебюджетных источников путем выплат компенсации в размере фактически оплаченной суммы по договорам", - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова в Мособлдуме.
Она добавила, что закон в отдельном порядке предусматривает выплату гражданам, которые признаны малоимущими, а выплаты компенсации будут рассчитаны исходя из стоимости одного квадратного метра, установленного правительством Российской Федерации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Инна ФедотоваМосковская областная думаЖилье
 
 
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