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Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2023
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков
Минобороны, погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, включая меры по обеспечению... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:21
2023-06-01T11:21
2023-06-01T11:21
специальная военная операция на украине
шебекино
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минобороны, погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, включая меры по обеспечению людей временным размещением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html
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шебекино, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Песков
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков
Песков заявил, что Путин постоянно получает доклады по ситуации вокруг Шебекино