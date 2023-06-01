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Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/doklady-1875481212.html
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2023
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков
Минобороны, погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, включая меры по обеспечению... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:21
2023-06-01T11:21
специальная военная операция на украине
шебекино
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минобороны, погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, включая меры по обеспечению людей временным размещением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - рассказал Песков журналистам.
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шебекино
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шебекино, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дмитрий Песков
Путин получает доклады по ситуации вокруг Шебекино, заявил Песков

Песков заявил, что Путин постоянно получает доклады по ситуации вокруг Шебекино

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минобороны, погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, включая меры по обеспечению людей временным размещением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - рассказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВладимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий Песков
 
 
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