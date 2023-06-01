https://ria.ru/20230601/dobrovoltsy-1875480838.html

Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев

Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев - РИА Новости, 01.06.2023

Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев

Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге и побеседовал с... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:19

2023-06-01T11:19

2023-06-01T12:55

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КАЛУГА, 1 июн – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге и побеседовал с добровольцами, отметив, что депутаты готовы помочь в оснащении пункта всем необходимым, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что спикер вместе с депутатом Александром Окуневым проверили, как в Калуге организована работа с добровольцами. Геннадий Новосельцев рассказал, что в пункте сбора человек, желающий направиться на военную службу, может пройти врачебную комиссию, сдать все анализы, подписать все документы, пройти психологическое обследование. И, фактически, на следующий день он может быть направлен в расположение учебной части, с собой ему дают рюкзак со всем необходимым, отметил спикер заксобрания. "С несколькими ребятами из Калуги и Перемышля пообщались – настроены решительно, по-боевому. Еще один доброволец оказался родом из Донецка. Разговорились. В Калужской области, в Сухиничах, проживает с 2014 года. Говорит, да, семья, дети, но время пришло. Надо вставать в строй", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания. Спикер отметил, что если добровольцы приезжают не из Калуги, то для них в пункте сбора есть место, где можно переночевать, помыться, привести себя в порядок. "По техническому оснащению кое-что нужно. Договорились, что в ближайшее время привезем оргтехнику – ноутбук и факс, а также кулеры. При необходимости организуем дополнительное питание и паёк в дорогу", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

https://ria.ru/20230530/kaluga-1875161265.html

https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калуга, калужская область, россия