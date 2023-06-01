https://ria.ru/20230601/dobrovoltsy-1875480838.html
Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев
Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев - РИА Новости, 01.06.2023
Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев
Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге и побеседовал с... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:19
2023-06-01T11:19
2023-06-01T12:55
калужская область
калуга
калужская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875509608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12fab2a041a10e6ebc6e8a707c2a38c8.jpg
КАЛУГА, 1 июн – РИА Новости. Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге и побеседовал с добровольцами, отметив, что депутаты готовы помочь в оснащении пункта всем необходимым, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что спикер вместе с депутатом Александром Окуневым проверили, как в Калуге организована работа с добровольцами. Геннадий Новосельцев рассказал, что в пункте сбора человек, желающий направиться на военную службу, может пройти врачебную комиссию, сдать все анализы, подписать все документы, пройти психологическое обследование. И, фактически, на следующий день он может быть направлен в расположение учебной части, с собой ему дают рюкзак со всем необходимым, отметил спикер заксобрания. "С несколькими ребятами из Калуги и Перемышля пообщались – настроены решительно, по-боевому. Еще один доброволец оказался родом из Донецка. Разговорились. В Калужской области, в Сухиничах, проживает с 2014 года. Говорит, да, семья, дети, но время пришло. Надо вставать в строй", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания. Спикер отметил, что если добровольцы приезжают не из Калуги, то для них в пункте сбора есть место, где можно переночевать, помыться, привести себя в порядок. "По техническому оснащению кое-что нужно. Договорились, что в ближайшее время привезем оргтехнику – ноутбук и факс, а также кулеры. При необходимости организуем дополнительное питание и паёк в дорогу", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
https://ria.ru/20230530/kaluga-1875161265.html
https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html
калуга
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875509608_0:0:1072:803_1920x0_80_0_0_2eedf931997f6dc42469ce273c7812b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, россия
Калужская область, Калуга, Калужская область, Россия
Глава заксобрания Калужской области посетил пункт сбора добровольцев
Спикер заксобрания Калужской области Новосельцев посетил пункт сбора добровольцев в Калуге
КАЛУГА, 1 июн – РИА Новости.
Спикер законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Калуге и побеседовал с добровольцами, отметив, что депутаты готовы помочь в оснащении пункта всем необходимым, сообщает пресс-служба
заксобрания.
Сообщается, что спикер вместе с депутатом Александром Окуневым проверили, как в Калуге организована работа с добровольцами.
В Калуге открылся филиал фонда "Защитники Отечества"
Геннадий Новосельцев рассказал, что в пункте сбора человек, желающий направиться на военную службу, может пройти врачебную комиссию, сдать все анализы, подписать все документы, пройти психологическое обследование. И, фактически, на следующий день он может быть направлен в расположение учебной части, с собой ему дают рюкзак со всем необходимым, отметил спикер заксобрания.
"С несколькими ребятами из Калуги и Перемышля пообщались – настроены решительно, по-боевому. Еще один доброволец оказался родом из Донецка
. Разговорились. В Калужской области, в Сухиничах, проживает с 2014 года. Говорит, да, семья, дети, но время пришло. Надо вставать в строй", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
Спикер отметил, что если добровольцы приезжают не из Калуги, то для них в пункте сбора есть место, где можно переночевать, помыться, привести себя в порядок.
"По техническому оснащению кое-что нужно. Договорились, что в ближайшее время привезем оргтехнику – ноутбук и факс, а также кулеры. При необходимости организуем дополнительное питание и паёк в дорогу", - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО