https://ria.ru/20230601/detskiespektakli-1875479443.html

Японская сказка и Маршак по-новому: что смотреть с детьми в июне

Японская сказка и Маршак по-новому: что смотреть с детьми в июне - РИА Новости, 01.06.2023

Японская сказка и Маршак по-новому: что смотреть с детьми в июне

В преддверии летних каникул московские театры выпускают новые детские спектакли - от постановок по стихам Маршака до восточных сказок. Специальные... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:05

2023-06-01T12:05

2023-06-01T12:05

культпоход

тереза дурова

школа драматического искусства

концертный зал "зарядье"

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В преддверии летних каникул московские театры выпускают новые детские спектакли - от постановок по стихам Маршака до восточных сказок. Специальные театрализованные программы для родителей с детьми подготовили и концертные залы, а музыкальные театры предлагают классику, которую стоит начать смотреть уже в школьном возрасте."Чепуха""Школа драматического искусства", Сцена на Новослободской2 и 15 июняРежиссер Ася Князева поставила спектакль по стихам Самуила Маршака – классика советского литературы, на стихах которого выросло не одно поколение детей. Традиционно его считают детским писателем, однако Маршак, продолжая традицию "обэриутов", в своих комических и порой парадоксальных стихах обращается и к детям, и к взрослым. Спектакль "Чепуха" назван "концертом для взрослых и уставших людей по стихам и переводам Маршака".Авторы решили, что современному зрителю нужны не только серьезные классические и современные постановки, но и неожиданный праздничный спектакль-концерт, возвращающий человека в его детские воспоминания.Князева придумала инсценировку, в которой по стихам Маршака путешествуют три мудреца и одна девушка. У героев спектакля даже появляются на экране 2D-двойники, и они даже становятся мультипликационными персонажами. Сюжет выстроен так, что у каждого исполнителя есть яркое соло, которое позволяет артисту проявить свои таланты. Звучит живая музыка: вокал, баян, гитара, укулеле и колокольчики. В спектакле нашлось место и для лирики, и для клоунады, и для философских размышлений. Постановка создана "Школой драматического искусства" совместно с творческим объединением "Вахтанговский практикум"."Японская сказка. Меч самурая""Театр Терезы Дуровой", 3 и 4 июняМузыкальная сказка "Театра Терезы Дуровой" на сей раз переносит зрителей в Японию. Спектакль, основанный на старинных легендах, потрясающе красивый: здесь есть и кимоно, и боевые катаны, и веера. Последние, кстати, артисты театра вращают на пальцах - это особое искусство, и специальные такие веера делают только в одной токийской мастерской. Каждая сцена этого спектакля может стать настоящей открыткой, отражающий дух этой страны, ее древние традиции.Автор пьесы драматург Артем Абрамов объясняет, что сюжет сказки сложился как паззл из традиционных японских архетипов, из привычных и ожидаемых событий, полагающихся по жанру. "У японцев фантастическое умение резко вводить в сюжет что-то совершенно неожиданное, ни на что не похожее, например, что-то из древней мифологии. И тогда картина оживает. Я постарался уловить этот приём и перенести его на нашу российскую театральную почву", – говорит автор инсценировки.Помимо невероятной красоты костюмов и декораций авторы постановки особое внимание уделили гриму актеров, пластическим решениям и музыкальному сопровождению. В спектакле задействованы аутентичные инструменты – например, семисен и кото, это национальные струнно-щипковые инструменты. Звучат и барабаны тайко, которые задают динамичный ритм всего действия. С артистами спектакля работали режиссеры по пластике и тренер-консультант по восточных единоборствам. Этот спектакль стоит в ряду других этнических постановок театра – помимо японской в репертуаре есть русские, мексиканская, шотландская и индийская сказки, карело-финский эпос и спектакль с балканской музыкой."Лебединое озеро"Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко4 июняБалет "Лебединое озеро" – это та классика, которую первый раз нужно посмотреть именно в детстве. Постановка Музыкального театра на Большой Дмитровке относится к разряду вечной классики, она отличается от редакций в других театрах. В апреле этого года ей исполнилось 70 лет.В 1953 году этот спектакль создал знаменитый советский балетмейстер Владимир Бурмейстер. В своей версии он сохранил второй акт балета, поставленный еще в XIX веке Львом Ивановым. Именно Иванов, всю жизнь находившийся в тени главного балетмейстера императорских театров Петипа, сочинил популярный танец маленьких лебедей.Сам Петипа сначала не слишком стремился заниматься "Лебединым озером", но, увидев поставленный второй акт Иванова, срочно взялся за работу и завершил ее. У постановки оказалось два автора, но именно танцы Иванова сделали балет знаменитым.Кроме второго акта вся версия Бурмейстера оригинальна, многие считают ее по сей день непревзойденной. Эта работа принесла хореографу и мировую славу. Спектакль в 1956 году повезли на гастроли театра в Париже. Успех был настолько большим, что Бурмейстеру предложили перенести постановку на сцену Парижской оперы. Спектакль шел там с 1960 года и до конца 1980-х."Кентервильское приведение"Концертный зал Зарядье 3 и 4 июняВ рамках Первого музыкального летнего фестиваля "Зарядье" запланированы разные мероприятия для детей. Специальные выходные, посвященные детям и их родителям, состоятся 3 и 4 июня. Оба дня перед входом в "Зарядье" на улице будет проходить специальная детская программа с мастер-классами, мыльными шоу и настольными играми. А в Малом зале - премьера волшебной музыкальной сказки "Кентервильское привидение" по мотивам произведения Оскара Уайльда. Перед началом спектакля в фойе дети смогут познакомиться с музыкальными инструментами, здесь же будет проходить для них специальная экскурсия по лабиринтам зала, которую проведут герои представления.Музыкальный спектакль по мотивам известной повести Оскара Уайльда создан Мастерской Арины Мороз. В этих представлениях нет границы между публикой и действием. Огромную роль в каждом спектакле играет музыка, и на сей раз это будут мелодии родной для Уайльда Ирландии.В представлении принимает ансамбль этнической музыки "Ветер". Музыканты будут встречать зрителей уже в фойе зала перед началом спектакля. Зрители услышат не только самые известные народные мелодии ирландской, кельтской и английской музыки, но и смогут рассмотреть инструменты ансамбля – волынку, скрипку, флейту, гитару, контрабас и разнообразные ударные.

https://ria.ru/20230519/mamtnorma-1872867221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, тереза дурова, школа драматического искусства, концертный зал "зарядье", музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко