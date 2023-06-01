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Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей

Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023

Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей

Новый детский сад открылся на улице Левитана в Твери в День защиты детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:31

2023-06-01T13:31

2023-06-01T13:31

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 1 июн — РИА Новости. Новый детский сад открылся на улице Левитана в Твери в День защиты детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.1 июня в честь Международного дня защиты детей проходит Всероссийский марафон открытия новых детских садов с участием в режиме видеоконференцсвязи заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. К марафону присоединилась и Тверская область. Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии нового детского сада на улице Левитана в Твери.По данным пресс-службы, включая дошкольное учреждение в Верхневолжье, в четверг в России открылось 19 детских садов.Новый детский сад №169 в Твери получил название "Умка" - в честь одного из героев популярного мультфильма киностудии "Союзмультфильм". Дизайн-проект сада выполнен совместно с киностудией."Здесь дети через героев мультфильмов будут узнавать, что такое настоящая дружба, уважение к старшим, любовь к труду, родная страна и родной город", - подчеркнул Руденя.Учреждение рассчитано на 190 мест: это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет.Это уже второе дошкольное учреждение в Верхневолжье, названное в честь героев любимых мультфильмов. В прошлом году в Твери начал работать детский сад "Чебурашка". Руководство киностудии в четверг также присутствовало на открытии детского сада.Всего с 2019 года, начала реализации национального проекта "Демография", в Тверской области построено 13 детских садов на 1720 мест, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230517/modernizatsiya-1872392885.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, тверская область, игорь руденя