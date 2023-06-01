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Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
13:31 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/detsad-1875521652.html
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей
Новый детский сад открылся на улице Левитана в Твери в День защиты детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:31
2023-06-01T13:31
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 1 июн — РИА Новости. Новый детский сад открылся на улице Левитана в Твери в День защиты детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.1 июня в честь Международного дня защиты детей проходит Всероссийский марафон открытия новых детских садов с участием в режиме видеоконференцсвязи заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. К марафону присоединилась и Тверская область. Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии нового детского сада на улице Левитана в Твери.По данным пресс-службы, включая дошкольное учреждение в Верхневолжье, в четверг в России открылось 19 детских садов.Новый детский сад №169 в Твери получил название "Умка" - в честь одного из героев популярного мультфильма киностудии "Союзмультфильм". Дизайн-проект сада выполнен совместно с киностудией."Здесь дети через героев мультфильмов будут узнавать, что такое настоящая дружба, уважение к старшим, любовь к труду, родная страна и родной город", - подчеркнул Руденя.Учреждение рассчитано на 190 мест: это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет.Это уже второе дошкольное учреждение в Верхневолжье, названное в честь героев любимых мультфильмов. В прошлом году в Твери начал работать детский сад "Чебурашка". Руководство киностудии в четверг также присутствовало на открытии детского сада.Всего с 2019 года, начала реализации национального проекта "Демография", в Тверской области построено 13 детских садов на 1720 мест, пояснили в пресс-службе.
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тверь, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей

© Фото : Правительство Тверской областиРуденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей
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ТВЕРЬ, 1 июн — РИА Новости. Новый детский сад открылся на улице Левитана в Твери в День защиты детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
1 июня в честь Международного дня защиты детей проходит Всероссийский марафон открытия новых детских садов с участием в режиме видеоконференцсвязи заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. К марафону присоединилась и Тверская область. Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии нового детского сада на улице Левитана в Твери.
По данным пресс-службы, включая дошкольное учреждение в Верхневолжье, в четверг в России открылось 19 детских садов.
Новый детский сад №169 в Твери получил название "Умка" - в честь одного из героев популярного мультфильма киностудии "Союзмультфильм". Дизайн-проект сада выполнен совместно с киностудией.
"Здесь дети через героев мультфильмов будут узнавать, что такое настоящая дружба, уважение к старшим, любовь к труду, родная страна и родной город", - подчеркнул Руденя.
Учреждение рассчитано на 190 мест: это восемь групп, в том числе две для детей до трех лет.
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Это уже второе дошкольное учреждение в Верхневолжье, названное в честь героев любимых мультфильмов. В прошлом году в Твери начал работать детский сад "Чебурашка". Руководство киностудии в четверг также присутствовало на открытии детского сада.
Всего с 2019 года, начала реализации национального проекта "Демография", в Тверской области построено 13 детских садов на 1720 мест, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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