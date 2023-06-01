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В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 01.06.2023
В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Харцызске, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:15
2023-06-01T19:15
2023-06-01T19:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харцызск
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Харцызске, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Харцызск: - в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, харцызск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харцызск, СЦКК
В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
СЦКК ДНР: при детонации взрывоопасного предмета в Харцызске подросток получил ранение