https://ria.ru/20230601/detonatsiya-1875639716.html

В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета

В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 01.06.2023

В Харцызске подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета

Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Харцызске, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:15

2023-06-01T19:15

2023-06-01T19:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харцызск

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Харцызске, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Харцызск: - в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харцызск

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донецкая народная республика, харцызск, сцкк