https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html
Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России
Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России - РИА Новости, 01.06.2023
Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России
На сегодняшний день 380 детей из Донбасса обрели новый дом, они, не разлучаясь со своими братьями и сестрами, разъехались по 19 регионам России, рассказала РИА... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:59
2023-06-01T16:59
2023-06-01T17:06
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
мария львова-белова
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. На сегодняшний день 380 детей из Донбасса обрели новый дом, они, не разлучаясь со своими братьями и сестрами, разъехались по 19 регионам России, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "На сегодняшний день 380 детей, которых с помощью нашего аппарата смогли устроить в 19 регионов нашей страны. Дети из больших семейных групп, где братья и сестры, которых мы не могли разлучать, дети с проблемами по здоровью", - сказала Львова-Белова. Она отметила, что со своей стороны аппарат уполномоченного по правам ребенка активно сопровождает этих детей. "Региональные уполномоченные регулярно встречаются, проводят совещания совместно с разными министрами по профилю, регулярно присылается общая сводка по той проблематике, которая выявлена, и по тем решениям, которые отрабатываются в регионах", – рассказала детский омбудсмен, добавив, что ситуацию по состоянию здоровья каждого ребенка также держат на контроле. "Кому-то снята инвалидность, кому-то наоборот установили этот статус, но мы надеемся на то, что сейчас все дети и в медицинском, и в психологическом планах стабилизировались", – пояснила Львова-Белова. В перспективе участие государства в жизни ребят из Донбасса будет продолжаться, добавила она.
https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донбасс, мария львова-белова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс, Мария Львова-Белова
Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России
Омбудсмен Львова-Белова: 380 детей из Донбасса нашли новые семьи в 19 регионах России
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. На сегодняшний день 380 детей из Донбасса обрели новый дом, они, не разлучаясь со своими братьями и сестрами, разъехались по 19 регионам России, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"На сегодняшний день 380 детей, которых с помощью нашего аппарата смогли устроить в 19 регионов нашей страны. Дети из больших семейных групп, где братья и сестры, которых мы не могли разлучать, дети с проблемами по здоровью", - сказала Львова-Белова.
Она отметила, что со своей стороны аппарат уполномоченного по правам ребенка активно сопровождает этих детей.
"Региональные уполномоченные регулярно встречаются, проводят совещания совместно с разными министрами по профилю, регулярно присылается общая сводка по той проблематике, которая выявлена, и по тем решениям, которые отрабатываются в регионах", – рассказала детский омбудсмен, добавив, что ситуацию по состоянию здоровья каждого ребенка также держат на контроле.
«
"Кому-то снята инвалидность, кому-то наоборот установили этот статус, но мы надеемся на то, что сейчас все дети и в медицинском, и в психологическом планах стабилизировались", – пояснила Львова-Белова.
В перспективе участие государства в жизни ребят из Донбасса будет продолжаться, добавила она.
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