https://ria.ru/20230601/deti-1875600411.html

Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России

Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России - РИА Новости, 01.06.2023

Омбудсмен рассказала, сколько детей из Донбасса нашли новые семьи в России

На сегодняшний день 380 детей из Донбасса обрели новый дом, они, не разлучаясь со своими братьями и сестрами, разъехались по 19 регионам России, рассказала РИА... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:59

2023-06-01T16:59

2023-06-01T17:06

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

мария львова-белова

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. На сегодняшний день 380 детей из Донбасса обрели новый дом, они, не разлучаясь со своими братьями и сестрами, разъехались по 19 регионам России, рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "На сегодняшний день 380 детей, которых с помощью нашего аппарата смогли устроить в 19 регионов нашей страны. Дети из больших семейных групп, где братья и сестры, которых мы не могли разлучать, дети с проблемами по здоровью", - сказала Львова-Белова. Она отметила, что со своей стороны аппарат уполномоченного по правам ребенка активно сопровождает этих детей. "Региональные уполномоченные регулярно встречаются, проводят совещания совместно с разными министрами по профилю, регулярно присылается общая сводка по той проблематике, которая выявлена, и по тем решениям, которые отрабатываются в регионах", – рассказала детский омбудсмен, добавив, что ситуацию по состоянию здоровья каждого ребенка также держат на контроле. "Кому-то снята инвалидность, кому-то наоборот установили этот статус, но мы надеемся на то, что сейчас все дети и в медицинском, и в психологическом планах стабилизировались", – пояснила Львова-Белова. В перспективе участие государства в жизни ребят из Донбасса будет продолжаться, добавила она.

https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донбасс, мария львова-белова