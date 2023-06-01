https://ria.ru/20230601/deti-1875571087.html

Путин поздравил всех причастных с Международным днем защиты детей

Путин поздравил всех причастных с Международным днем защиты детей - РИА Новости, 01.06.2023

Путин поздравил всех причастных с Международным днем защиты детей

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днём защиты детей, обратившись к участникам фестиваля "Движения... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:34

2023-06-01T15:34

2023-06-01T15:34

общество

россия

владимир путин

международный день защиты детей

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил школьников, родителей и учителей с Международным днём защиты детей, обратившись к участникам фестиваля "Движения первых". "Рад приветствовать участников фестиваля "Движение первых" и прежде всего поздравляю школьников, родителей, учителей, наставников с Международным днём защиты детей. Фестиваль, как и само "Движение первых", растёт, развивается, охватывает всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах – от наших западных границ до Сахалина", - сказал он. Глава государства выразил уверенность, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания. "Возможностей для этого очень много. Вы сможете стать волонтёрами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры "Зарница" в её современном, обновлённом варианте или же присоединиться к юннатам – словом, найти то занятие, которое будет вам действительно по душе и в котором проявятся, раскроются ваши способности", - сказал он. Путин отметил успешный старт инициатив участников движения. "При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их своими, нужными – именно сейчас нужными – инициативами", - сказал президент, добавив, что участники отправили более полутора миллионов писем участникам спецоперации. "Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их как самое ценное", - сказал он. Отдельно Путин поблагодарил наставников, которые помогают ребятам раскрыть свои сильные стороны, лучшие человеческие качества, найти верный путь в жизни. "Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно. Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны – будущее России", - добавил президент.

https://ria.ru/20230601/kiev-1875467526.html

https://ria.ru/20230601/deti-1875013556.html

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общество, россия, владимир путин, международный день защиты детей