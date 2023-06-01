https://ria.ru/20230601/demonstratsiya-1875435704.html

В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ

В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023

В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ

Полиция задержала в центре Стамбула в среду 59 участников демонстраций в память о десятой годовщине событий в Гези-парке после столкновений, сообщило агентство... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:59

2023-06-01T00:59

2023-06-01T00:59

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СТАМБУЛ, 1 июн – РИА Новости. Полиция задержала в центре Стамбула в среду 59 участников демонстраций в память о десятой годовщине событий в Гези-парке после столкновений, сообщило агентство DHA. По данным агентства, акция в память о жертвах событий 2013 года прошла без происшествий на площади Таксим. Однако после этого группа активистов Коммунистической партии Турции пошла на пешеходную улицу Истикляль, популярную у туристов, с флагами партии и стала выкрикивать политические лозунги. Возникли столкновения с полицией, которая впоследствии задержала 37 человек. Еще 22 человека задержаны за неповиновение полиции в ходе акций в парке Мачка в центре Стамбула и на площади Таксим – эти граждане принадлежат к группе активистов под названием "Ведьмы кампуса", отмечает агентство. Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.

https://ria.ru/20230531/turtsiya-1875229038.html

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874861002.html

стамбул

турция

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в мире, стамбул, турция, европа