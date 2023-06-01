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В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
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00:59 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/demonstratsiya-1875435704.html
В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ
В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2023
В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ
Полиция задержала в центре Стамбула в среду 59 участников демонстраций в память о десятой годовщине событий в Гези-парке после столкновений, сообщило агентство... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:59
2023-06-01T00:59
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стамбул
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СТАМБУЛ, 1 июн – РИА Новости. Полиция задержала в центре Стамбула в среду 59 участников демонстраций в память о десятой годовщине событий в Гези-парке после столкновений, сообщило агентство DHA. По данным агентства, акция в память о жертвах событий 2013 года прошла без происшествий на площади Таксим. Однако после этого группа активистов Коммунистической партии Турции пошла на пешеходную улицу Истикляль, популярную у туристов, с флагами партии и стала выкрикивать политические лозунги. Возникли столкновения с полицией, которая впоследствии задержала 37 человек. Еще 22 человека задержаны за неповиновение полиции в ходе акций в парке Мачка в центре Стамбула и на площади Таксим – эти граждане принадлежат к группе активистов под названием "Ведьмы кампуса", отмечает агентство. Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.
https://ria.ru/20230531/turtsiya-1875229038.html
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в мире, стамбул, турция, европа
В мире, Стамбул, Турция, Европа
В Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов, пишут СМИ

DHA: в Стамбуле задержали почти 60 демонстрантов после столкновений с полицией

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июн – РИА Новости. Полиция задержала в центре Стамбула в среду 59 участников демонстраций в память о десятой годовщине событий в Гези-парке после столкновений, сообщило агентство DHA.
По данным агентства, акция в память о жертвах событий 2013 года прошла без происшествий на площади Таксим.
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Однако после этого группа активистов Коммунистической партии Турции пошла на пешеходную улицу Истикляль, популярную у туристов, с флагами партии и стала выкрикивать политические лозунги. Возникли столкновения с полицией, которая впоследствии задержала 37 человек.
Еще 22 человека задержаны за неповиновение полиции в ходе акций в парке Мачка в центре Стамбула и на площади Таксим – эти граждане принадлежат к группе активистов под названием "Ведьмы кампуса", отмечает агентство.
Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.
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