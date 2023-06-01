https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html

В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны

В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны - РИА Новости, 01.06.2023

В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны

Новое дело о халатности при проведении футбольного матча возбудили после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщает СК РФ. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:21

2023-06-01T13:21

2023-06-01T13:21

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новое дело о халатности при проведении футбольного матча возбудили после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщает СК РФ. "В Ростове-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия. Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20230531/postradavshie-1875393246.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)