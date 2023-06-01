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В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны - РИА Новости, 01.06.2023
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13:21 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html
В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны
В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны - РИА Новости, 01.06.2023
В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны
Новое дело о халатности при проведении футбольного матча возбудили после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщает СК РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:21
2023-06-01T13:21
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новое дело о халатности при проведении футбольного матча возбудили после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщает СК РФ. "В Ростове-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия. Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону возбудили новое дело после обрушения трибуны

СК возбудил новое дело о халатности после обрушения трибун в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
Автомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новое дело о халатности при проведении футбольного матча возбудили после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщает СК РФ.
«
"В Ростове-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча на территории спортивной школы, приведшей к гибели и травмированию граждан", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия.
Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Спасатели работают на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В Ростове-на-Дону рассказали о состоянии пострадавших при обрушении трибуны
31 мая, 18:10
 
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