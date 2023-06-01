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США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ
США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ - РИА Новости, 01.06.2023
США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ
США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ, заявило Бюро по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:01
2023-06-01T22:01
2023-06-01T23:41
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ, заявило Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента США."С 1 июня США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки", — говорится в документе американского дипведомства.Кроме того, в рамках контрмер Соединенные Штаты:В Госдепе назвали вводимые ограничения полностью соответствующими международному праву, отметив их "пропорциональный и обратимый характер". На минувшей неделе заместитель главы МИД России Сергея Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Москва, по его словам, проявляет в ядерной сфере всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности. Западные страны, напротив, зачастую публикуют фиктивные цифры, отметил дипломат. Так, недавно опубликованные Госдепом данные по американским СНВ, "не соответствуют правилам засчета по договору, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями".Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
https://ria.ru/20230404/snv-1862972858.html
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, владимир путин, франция, нато, договор снв-3, сергей рябков
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Владимир Путин, Франция, НАТО, Договор СНВ-3, Сергей Рябков
США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ
Госдеп: США с 1 июня прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ, заявило Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента США.
"С 1 июня США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки", — говорится в документе американского дипведомства.
МИД назвал условие для восстановления договора о СНВ
Кроме того, в рамках контрмер Соединенные Штаты:
- отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не будут выдавать новые;
- перестают предоставлять Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
В Госдепе
назвали вводимые ограничения полностью соответствующими международному праву, отметив их "пропорциональный и обратимый характер".
На минувшей неделе заместитель главы МИД России Сергея Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Москва, по его словам, проявляет в ядерной сфере всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности.
Рябков не исключил, что договор с США о СНВ обречен
Западные страны, напротив, зачастую публикуют фиктивные цифры, отметил дипломат. Так, недавно опубликованные Госдепом данные по американским СНВ, "не соответствуют правилам засчета по договору, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями".
Владимир Путин
в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция
и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО
.