https://ria.ru/20230601/covid-19-1875600684.html

Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году - РИА Новости, 01.06.2023

Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:00

2023-06-01T17:00

2023-06-01T17:00

экономика

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году. "Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей", - говорится в документе. Отмечается, что экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых потерь экономики – потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений; потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста. Прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазон от 0,76 до 1,35 триллионов рублей, в зависимости от разных методик подсчета, средняя оценка составляет 1,1 триллиона, поясняется в докладе. Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики – "потери лет жизни в случае летального исхода" – может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей, уточняется в документе. Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться глобальной актуальной проблемой, сообщается в докладе. Всего в России в 2022 году было выявлено более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости в прошлом году составил 34,2%. Заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет превысила показатель 2021 года в 2 раза.

https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html

https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874149176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество