https://ria.ru/20230601/covid-19-1875600684.html
Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году
Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году - РИА Новости, 01.06.2023
Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году
Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:00
2023-06-01T17:00
2023-06-01T17:00
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году. "Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей", - говорится в документе. Отмечается, что экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых потерь экономики – потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений; потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста. Прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазон от 0,76 до 1,35 триллионов рублей, в зависимости от разных методик подсчета, средняя оценка составляет 1,1 триллиона, поясняется в докладе. Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики – "потери лет жизни в случае летального исхода" – может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей, уточняется в документе. Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться глобальной актуальной проблемой, сообщается в докладе. Всего в России в 2022 году было выявлено более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости в прошлом году составил 34,2%. Заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет превысила показатель 2021 года в 2 раза.
https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html
https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874149176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество
Экономика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году
Роспотребнадзор: ущерб от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1,6 триллиона рублей
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей, следует из доклада
Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2022 году.
«
"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или – 1,6 триллиона) рублей", - говорится в документе.
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Отмечается, что экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых потерь экономики – потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений; потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.
Прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазон от 0,76 до 1,35 триллионов рублей, в зависимости от разных методик подсчета, средняя оценка составляет 1,1 триллиона, поясняется в докладе.
Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году предварительная оценка только одной составляющей непрямых потерь экономики – "потери лет жизни в случае летального исхода" – может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей, уточняется в документе.
Новая коронавирусная инфекция продолжает оставаться глобальной актуальной проблемой, сообщается в докладе. Всего в России в 2022 году было выявлено более 12,1 миллиона новых случаев заболевания, рост заболеваемости в прошлом году составил 34,2%. Заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 17 лет превысила показатель 2021 года в 2 раза.
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