https://ria.ru/20230601/britaniya-1875502585.html

В Британии заявили об обеспокоенности словами Медведева о законных целях

В Британии заявили об обеспокоенности словами Медведева о законных целях - РИА Новости, 01.06.2023

В Британии заявили об обеспокоенности словами Медведева о законных целях

Экс-глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат выразил обеспокоенность в связи с заявлением зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что любое... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:31

2023-06-01T12:31

2023-06-01T19:51

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джеймс клеверли

нато

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Экс-глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат выразил обеспокоенность в связи с заявлением зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что любое британское должностное лицо может рассматриваться как законная цель, поскольку страна де-факто ведет войну с Россией, Даннат отметил, что не хочет, чтобы Киев использовал британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. В среду Медведев прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ, заявив, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная цель, поскольку страна де-факто ведет войну с Россией. "Это (заявление Медведева. — Прим. ред.) вызывает озабоченность, но я не думаю, что мы должны чрезмерно беспокоиться", — заявил Даннат в эфире телеканала Sky News. Он также назвал "делом украинцев", если они осуществляют удары по территории России при помощи собственного оружия. При этом, он отметил, что Киев не должен использовать для этих целей западное вооружение. "Мы не хотим увидеть, что наши Storm Shadow (крылатые ракеты. — Прим. ред.) оказались на территории России", — заключил он. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения экспортной модификации около 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875378100.html

https://ria.ru/20230529/raspad-1874859259.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, великобритания, украина, дмитрий медведев, сергей лавров, джеймс клеверли, нато