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"Путь бриллианта": ослепительная выставка в Историческом музее - РИА Новости, 01.06.2023
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13:09 01.06.2023 (обновлено: 16:03 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/brillianty-1875501471.html
"Путь бриллианта": ослепительная выставка в Историческом музее
"Путь бриллианта": ослепительная выставка в Историческом музее - РИА Новости, 01.06.2023
"Путь бриллианта": ослепительная выставка в Историческом музее
Самые редкие алмазы и лучшие работы российских ювелиров — в Государственном историческом музее открылась самая эффектная выставка года. "Путь бриллианта" — в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:09
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фото
исторический музей
москва
алмазы
алроса
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Самые редкие алмазы и лучшие работы российских ювелиров — в Государственном историческом музее открылась самая эффектная выставка года. "Путь бриллианта" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, исторический музей, москва, алмазы, алроса
Фото, Исторический музей, Москва, алмазы, Алроса

"Путь бриллианта": ослепительная выставка в Историческом музее

Читать ria.ru в
Самые редкие алмазы и лучшие работы российских ювелиров — в Государственном историческом музее открылась самая эффектная выставка года. "Путь бриллианта" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" посвящена истории алмазодобычи в России, технологиям огранки драгоценных камней и мастерству ювелиров.

Брошь из белого золота и бриллиантов, представленная на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" посвящена истории алмазодобычи в России, технологиям огранки драгоценных камней и мастерству ювелиров.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители узнают о свойствах природных алмазов, о том, где их добывают и как превращают в шедевры ювелирного искусства.

Фотограф на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Посетители узнают о свойствах природных алмазов, о том, где их добывают и как превращают в шедевры ювелирного искусства.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Алмазы называют "осколками звезд" и "замерзшими слезами богов". Эти удивительные кристаллы, созданные самой природой, на протяжении уже многих столетий привлекают людей своей магической красотой", — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Бриллиант, представленный на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

"Алмазы называют "осколками звезд" и "замерзшими слезами богов". Эти удивительные кристаллы, созданные самой природой, на протяжении уже многих столетий привлекают людей своей магической красотой", — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Центральное место на выставке занимают "алмазная" и "бриллиантовая" экспозиции.

Посетитель выставки Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Центральное место на выставке занимают "алмазная" и "бриллиантовая" экспозиции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Есть еще эксклюзивные коллекции ювелирных украшений.

Экспонаты выставки Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Есть еще эксклюзивные коллекции ювелирных украшений.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Колье из белого золота и бриллиантов на выставке в Историческом музее.

Колье из белого золота и бриллиантов, представленное на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Колье из белого золота и бриллиантов на выставке в Историческом музее.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Крупнейший в мире цветной алмаз весом 236 каратов, добытый в Якутии.

Крупнейший в мире цветной алмаз весом 236 карат, добытый АО Алмазы Анабара в Якутии представлен на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Крупнейший в мире цветной алмаз весом 236 каратов, добытый в Якутии.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Государственный исторический музей реализовал этот проект вместе с крупнейшей отечественной алмазодобывающей компанией "Алроса".

Магматическая горная порода (кимберлит) с месторождения алмазов Трубка Удачная в Якутии, представленная на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Государственный исторический музей реализовал этот проект вместе с крупнейшей отечественной алмазодобывающей компанией "Алроса".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Специально для выставки отобрали 60 самых редких и удивительных алмазов, добытых за всю историю компании.

Цветные алмазы, представленные на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Специально для выставки отобрали 60 самых редких и удивительных алмазов, добытых за всю историю компании.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Рабочее место огранщика алмазов представлено на выставке "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр".

Рабочее место огранщика алмазов представлено на выставке Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр в выставочном комплексе Государственного исторического музея в Москве

Рабочее место огранщика алмазов представлено на выставке "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 10
 
ФотоИсторический музейМоскваалмазыАлроса
 
 
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