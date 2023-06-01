"Путь бриллианта": ослепительная выставка в Историческом музее

Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" посвящена истории алмазодобычи в России, технологиям огранки драгоценных камней и мастерству ювелиров.
Выставка "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр" посвящена истории алмазодобычи в России, технологиям огранки драгоценных камней и мастерству ювелиров.
Посетители узнают о свойствах природных алмазов, о том, где их добывают и как превращают в шедевры ювелирного искусства.
Посетители узнают о свойствах природных алмазов, о том, где их добывают и как превращают в шедевры ювелирного искусства.
"Алмазы называют "осколками звезд" и "замерзшими слезами богов". Эти удивительные кристаллы, созданные самой природой, на протяжении уже многих столетий привлекают людей своей магической красотой", — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.
"Алмазы называют "осколками звезд" и "замерзшими слезами богов". Эти удивительные кристаллы, созданные самой природой, на протяжении уже многих столетий привлекают людей своей магической красотой", — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.
Центральное место на выставке занимают "алмазная" и "бриллиантовая" экспозиции.
Центральное место на выставке занимают "алмазная" и "бриллиантовая" экспозиции.
Есть еще эксклюзивные коллекции ювелирных украшений.
Есть еще эксклюзивные коллекции ювелирных украшений.
Колье из белого золота и бриллиантов на выставке в Историческом музее.
Колье из белого золота и бриллиантов на выставке в Историческом музее.
Крупнейший в мире цветной алмаз весом 236 каратов, добытый в Якутии.
Крупнейший в мире цветной алмаз весом 236 каратов, добытый в Якутии.
Государственный исторический музей реализовал этот проект вместе с крупнейшей отечественной алмазодобывающей компанией "Алроса".
Государственный исторический музей реализовал этот проект вместе с крупнейшей отечественной алмазодобывающей компанией "Алроса".
Специально для выставки отобрали 60 самых редких и удивительных алмазов, добытых за всю историю компании.
Специально для выставки отобрали 60 самых редких и удивительных алмазов, добытых за всю историю компании.
Рабочее место огранщика алмазов представлено на выставке "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр".
Рабочее место огранщика алмазов представлено на выставке "Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр".