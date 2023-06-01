Рейтинг@Mail.ru
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 01.06.2023 (обновлено: 18:31 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/briks-1875629291.html
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2023
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров
Главы МИД стран БРИКС в ходе совещания в Кейптауне должны сверить подходы по вопросу расширения объединения, а также по другим внутренним темам "пятерки",... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:29
2023-06-01T18:31
в мире
кейптаун
юар
сергей лавров
брикс
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС в ходе совещания в Кейптауне должны сверить подходы по вопросу расширения объединения, а также по другим внутренним темам "пятерки", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Здесь в Кейптауне очень важно сверить наши подходы по всем этим вопросам, а также по внутрибриксовской повестке дня. В первую очередь, в том, что касается подхода к расширению нашего объединения. Рассчитываем, что подготовленное совместное заявление по итогам встречи, которое было согласовано шерпами, будет хорошим вкладом в подготовку декларации лидеров "пятерки" в августе в Йоханнесбурге", - сказал он в приветственном слове в ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС. "На фоне действий Запада наши страны вместе со всеми государствами глобального большинства должны активно... (осуществлять - ред.) поиск универсальных совместных ответов на вызовы современности. В их числе выделю попытки подрыва основ коллективной равной неделимой безопасности, региональные конфликты, международный терроризм, транснациональная преступность, включая криминальное использование современных технологий", - указал министр. В этом контексте Москва приветствует проведение в рамках СМИД отдельной сессии в формате "Друзей БРИКС" с приглашением государств единомышленников, отметил он. Встреча глав МИД стран БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230601/briks-1875531165.html
https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html
кейптаун
юар
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кейптаун, юар, сергей лавров, брикс, китай
В мире, Кейптаун, ЮАР, Сергей Лавров, БРИКС, Китай
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров

Лавров: главы МИД стран БРИКС должны сверить подходы по вопросу расширения пятерки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС в ходе совещания в Кейптауне должны сверить подходы по вопросу расширения объединения, а также по другим внутренним темам "пятерки", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Здесь в Кейптауне очень важно сверить наши подходы по всем этим вопросам, а также по внутрибриксовской повестке дня. В первую очередь, в том, что касается подхода к расширению нашего объединения. Рассчитываем, что подготовленное совместное заявление по итогам встречи, которое было согласовано шерпами, будет хорошим вкладом в подготовку декларации лидеров "пятерки" в августе в Йоханнесбурге", - сказал он в приветственном слове в ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Стратегия дает обратный эффект". В США рассказали о просчете с БРИКС
Вчера, 14:11
"На фоне действий Запада наши страны вместе со всеми государствами глобального большинства должны активно... (осуществлять - ред.) поиск универсальных совместных ответов на вызовы современности. В их числе выделю попытки подрыва основ коллективной равной неделимой безопасности, региональные конфликты, международный терроризм, транснациональная преступность, включая криминальное использование современных технологий", - указал министр.
В этом контексте Москва приветствует проведение в рамках СМИД отдельной сессии в формате "Друзей БРИКС" с приглашением государств единомышленников, отметил он.
Встреча глав МИД стран БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В МИД Китая приветствовали расширение БРИКС
Вчера, 10:45
 
В миреКейптаунЮАРСергей ЛавровБРИКСКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала