https://ria.ru/20230601/briks-1875629291.html
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2023
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров
Главы МИД стран БРИКС в ходе совещания в Кейптауне должны сверить подходы по вопросу расширения объединения, а также по другим внутренним темам "пятерки",... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:29
2023-06-01T18:29
2023-06-01T18:31
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КЕЙПТАУН (ЮАР), 1 июн - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС в ходе совещания в Кейптауне должны сверить подходы по вопросу расширения объединения, а также по другим внутренним темам "пятерки", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Здесь в Кейптауне очень важно сверить наши подходы по всем этим вопросам, а также по внутрибриксовской повестке дня. В первую очередь, в том, что касается подхода к расширению нашего объединения. Рассчитываем, что подготовленное совместное заявление по итогам встречи, которое было согласовано шерпами, будет хорошим вкладом в подготовку декларации лидеров "пятерки" в августе в Йоханнесбурге", - сказал он в приветственном слове в ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС. "На фоне действий Запада наши страны вместе со всеми государствами глобального большинства должны активно... (осуществлять - ред.) поиск универсальных совместных ответов на вызовы современности. В их числе выделю попытки подрыва основ коллективной равной неделимой безопасности, региональные конфликты, международный терроризм, транснациональная преступность, включая криминальное использование современных технологий", - указал министр. В этом контексте Москва приветствует проведение в рамках СМИД отдельной сессии в формате "Друзей БРИКС" с приглашением государств единомышленников, отметил он. Встреча глав МИД стран БРИКС проходит 1-2 июня в Кейптауне, Лавров прибыл накануне в ЮАР для участия в ней. В четверг утром он уже успел провести ряд двусторонних встреч. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230601/briks-1875531165.html
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в мире, кейптаун, юар, сергей лавров, брикс, китай
В мире, Кейптаун, ЮАР, Сергей Лавров, БРИКС, Китай
Главам МИД стран БРИКС необходимо сверить подходы, заявил Лавров
Лавров: главы МИД стран БРИКС должны сверить подходы по вопросу расширения пятерки