https://ria.ru/20230601/briks-1875531165.html

"Стратегия дает обратный эффект". В США рассказали о просчете с БРИКС

"Стратегия дает обратный эффект". В США рассказали о просчете с БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023

"Стратегия дает обратный эффект". В США рассказали о просчете с БРИКС

В то время как Соединенные Штаты силятся сохранить влияние на Глобальном Юге, блок БРИКС с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой находится на... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:11

2023-06-01T14:11

2023-06-01T14:11

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. В то время как Соединенные Штаты силятся сохранить влияние на Глобальном Юге, блок БРИКС с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой находится на подъеме, пишет Newsweek."Мы видим эрозию глобальной многосторонней архитектуры, односторонние меры и санкции становятся нормой, страны хотят иметь большее влияние на то, как будет развиваться новый глобальный порядок", - сказал Анил Суклал, посол Южной Африки по особым поручениям в БРИКС.БРИКС был создан для того, чтобы представлять интересы развивающихся стран, а эрозия гегемонии Запада побуждает государства присоединяться к блоку, заявил генсекретарь Индийско-китайского экономического и культурного совета Мохаммед Сакиб.США угрожают каким-то образом развалить БРИКС, однако пока эта стратегия дает обратный эффект, поскольку в блоке все чаще звучат призывы к дедолларизации, пишет автор.Политика Америки в отношении БРИКС непоследовательна, Вашингтон уделяет блоку недостаточно внимания, считает автор. Индия поддерживает связи в сфере безопасности и экономические связи с Россией, Бразилия и Китай также стремятся противостоять попыткам США изолировать противников экономическими средствами.Ранее Китай заявил, что поддерживает расширение БРИКС и скорейшее присоединение к нему единомышленников.

https://ria.ru/20230601/briks-1875499722.html

https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html

китай

россия

индия

сша

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в мире, китай, россия, индия, брикс, сша