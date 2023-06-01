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Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
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12:24 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/briks-1875499722.html
Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС
Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023
Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС
Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:24
2023-06-01T12:24
в мире
россия
сергей рябков
брикс
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле", - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро может "пополниться" БРИКС новыми странами. "Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема", - добавил он. "Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже", - добавил Рябков. Замминистра отметил, что "Россия, будучи одной из наиболее влиятельных на сегодня стран, государством-цивилизацией, страной, которая надежнейшим образом обеспечивает и безопасность собственную, и свои интересы, Россия имеет ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС". "Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html
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в мире, россия, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС

Рябков: среди новых членов БРИКС не может быть поддерживающих односторонние санкции стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле", - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро может "пополниться" БРИКС новыми странами. "Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема", - добавил он.
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"Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже", - добавил Рябков.
Замминистра отметил, что "Россия, будучи одной из наиболее влиятельных на сегодня стран, государством-цивилизацией, страной, которая надежнейшим образом обеспечивает и безопасность собственную, и свои интересы, Россия имеет ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС".
«
"Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем", - отметил Рябков.
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