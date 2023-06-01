https://ria.ru/20230601/briks-1875499722.html

Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС

Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 01.06.2023

Рябков рассказал, какие страны не могут присоединиться к БРИКС

Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:24

2023-06-01T12:24

2023-06-01T12:24

в мире

россия

сергей рябков

брикс

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КЕЙПТАУН, 1 июн - РИА Новости. Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле", - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро может "пополниться" БРИКС новыми странами. "Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема", - добавил он. "Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже", - добавил Рябков. Замминистра отметил, что "Россия, будучи одной из наиболее влиятельных на сегодня стран, государством-цивилизацией, страной, которая надежнейшим образом обеспечивает и безопасность собственную, и свои интересы, Россия имеет ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС". "Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20230601/briks-1875472222.html

https://ria.ru/20230530/briks-1875038273.html

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в мире, россия, сергей рябков, брикс